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«Провинциальный телеграф»
«Провинциальный телеграф» – региональная еженедельная газета, выходившая в Балакове с мая 2003 г. Главный редактор – Константин Николаев.
В первом же номере напечатано объяснение, почему газета так называется:
«”провинциальный” потому, что редакция ставит целью освещать то, как живёт провинция; “телеграф” потому, что телеграмма всегда несёт новости самые важные, и её обязательно в любое время дня и ночи, вручат адресату в руки, и редакция надеется, что важные материалы на страницах газеты дойдут до каждого читателя».
Главная задача, которую ставила перед собой редакция, – «освещение успехов и проблем местной жизни, людских надежд и крушений, проблем социально-экономических и политических, духовного мира провинциала. Редакция не обходила вниманием решения и действия федеральных органов власти, которые так или иначе касаются жизни провинции; деятельность губернских органов власти, которые напрямую воздействуют на каждого жителя области; работу органов местного самоуправления, с которыми люди сталкиваются прямо и косвенно каждый день».
Редакция периодически готовила специальные полосы, такие как «Образование» (ведущая – Валентина Муратова), «Культура» (ведущая – Лидия Миролюбова), «Коммуналка» (ведущий – Юрий Бугров), «Молодёжка» (ведущая – Наталья Маркова).
В каждом номере Юрий Коваленко печатал фельетоны на злобу дня, благодаря чему стал номинантом премии Союза журналистов РФ «Золотое перо России».
Особое внимание редакция уделяла пропаганде физкультуры и спорта, посвящая им отдельные полосы и рубрики, в том числе «Шахматная школа» (ведущий – Виктор Спицин) и «Персона спорта».
В редакции существовали и постоянные исторические рубрики: «К 60-летию Великой Победы», «К 75-летию Балаковского района».
С первого номера газета выходила на 4-х полосах, а уже с третьего – на 8.
Последний номер вышел в Балакове в декабре 2003 г. После этого учредитель газеты принял решение перенести редакцию в Саратов.