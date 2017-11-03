«Призыв» Актуально » Летопись — 14-ноября-2017 — прочитано 19 раз «Призыв» – единственная муниципальная газета Лысогорского района.

Первый номер газеты вышел в начале ноября 1931 г. Это был год, ставший решающим, напряжённый боевой год пятилетки, год дальнейшей упорной борьбы за индустриализацию страны, за коллективизацию сельского хозяйства, за укрепление колхозов, за осуществление плана культурной революции.

С. Лысые Горы насчитывало в те годы едва сотню дворов с небольшими хатами, но в силу своего географического расположения, у железнодорожной ветки Аткарск — Баланда, стало районным центром. Единственным и сравнительно большим домом в селе была бывшая помещичья усадьба, в которой размещались аппараты райкома партии и райисполкома. Очень тесно становилось в селе. Нужно было разместить всех работников районных организаций, устроить для них жильё. Возникает вопрос о необходимости создания в районе своего печатного органа, чтобы быстрей доводить до народных масс решения партии и Советской власти, иметь более близкий и доходчивый источник информации.

Для организации газеты в районе не имелось никакой материальной базы, а была лишь упорно поддерживаемая многими идея создания газеты. Изначально она называлась «Вперёд», но вскоре была переименована в «Лысогорский колхозник» (1931–1957 гг.) Первые два-три месяца её редактором был Константин Николаевич Клюшкин. В течение ноября и декабря вышло шесть номеров газеты, а до 22 января 1932 года было выпущено ещё три. После этого Клюшкину пришлось расстаться с районом и газетой: в конце января 1932 г. он был мобилизован в Красную Армию.

С августа 1957 г. газета стала называться «Знамя Октября», а с января 1965 г. она выходит под названием «Призыв».

В разное время редакторами районной газеты были Л.П. Рехметова, И.М. Тимофеев, В.В. Пахомов, П.В. Абельмас, Н.Ф.Зорин, Б.А. Пиннекер, А.В. Ломов, В.И. Симбирцев, В.Н. Евсеев, З.Д. Шилова, Н.В. Емелина. Сегодня директором–главным редактором является Ольга Викторовна Орищук.