«Петровские вести» Актуально » Летопись — 14-ноября-2017 — прочитано 20 раз «Петровские вести» – газета Петровского муниципального района Саратовской области.

Первый номер уездной газеты, называвшейся тогда «Новая жизнь», был выпущен в конце апреля 1918 г., через 3 месяца после провозглашения Советской власти в Петровском уезде. Первые выпуски печатались на обёрточной бумаге в редакции, располагавшейся в здании бывшего духовного училища. Основное место в газете отводилось местным материалам. Они ярко рассказывают о многосторонней деятельности советских органов по налаживанию хозяйственной и культурной жизни. Здесь же появляются сатирические зарисовки, сообщения о ценах на муку, картофель, яйца, масло, дрова, сено, приглашения в организуемый хор и первые письма читателей.

12 августа 1918 г. газета была переименована в «Коммуну». Ответственным редактором был назначен Сондак, техническим – Гуревич. Газета выходила девять раз в месяц тиражом 1200 экземпляров. Она освещала деятельность исполкома и комитета партии, обязана была публиковать краткие отчеты с заседаний исполкома. Для доступности и удобочитаемости было признано недопустимым печатание длинных статей (допускались статьи, не превышающие 60 строк).

В 1921–1923 гг. газета выходила под названием «Петровская коммуна», ответственным редактором которой был назначен Лев Ганжинский. Редакция взяла курс на интересы крестьянства. Были открыты отделы по сельскому хозяйству, по сёлам и деревням, справочный отдел, снижена подписная цена, плата от подписчиков-крестьян принималась натурой. В марте 1921 г. газета уже имела 240 сельских подписчиков, а количество сотрудничающих с газетой сельских корреспондентов превысило число городских. Большое внимание уделялось и культурноросветительской работе. Борясь с разрухой, газета призывала покончить с неграмотностью, суевериями, темнотой. Дети учились грамоте, счёту, ликвидировалась политическая безграмотность. Рос авторитет газеты, связь с массами становилась крепче.

С декабря 1923 по январь 1924 г. газета вновь называется «Коммуна», потом опять «Петровская коммуна», до января 1926 г. Ответственным редактором был Н. Спасский.

С февраля по октябрь 1926 г. она называется «Деревенская газета», затем – «Набат», а с июля 1927 по октябрь 1930 г. – «Знамя коммуны», в 1930–1935 гг. – «Ленинская стройка». Редакторами в те годы были А.Завёрткин, В. Никифоров, С. Мажников. В 1935–1957 гг. это газета «Сталинец». За это время сменилось семь редакторов:

1935г. – Б.Ветцов;

1935–1938 гг., 1942 г. – В.Никифоров;

1938–1940 гг. – Г.М. Зелинский;

1945–1946 гг., 1950–1953 гг. – М.Р. Батенев;

1946–1948 гг. – С.П. Плотников;

1948–1949 гг. – И.М. Мухин;

1955–1958 гг. – А.Г. Швачкин.

В 1957–1962 гг. газета называлась «Заветы Ильича». Сначала её редактором был А.М. Гордеев, а с 1961 г. – В.Н.Мясников. С сентября 1963 г. газета выходит под названием «Ленинец» (редактор – И.М. Мухин.

«Иван Михайлович был журналистом от Бога. Он одинаково ярко писал очерки, репортажи, фельетоны, стихи… Действенная сила его слова была потрясающа...Чтобы решить какой-либо жизненный вопрос, восстановить справедливость, люди зачастую шли не во власть, а в редакцию. Газета выступала, и не было случая, чтобы дело не сдвинулось в лучшую сторону. Такова была сила газеты. Такова была сила редактора», – вспоминает ученик Мухина В.Г. Гурьянов, который впоследствии тоже стал редактором. В 1960-1970-е гг. в редакции работали такие талантливые журналисты, как Вадим Таланов, Юрий Сумбаев, Антонина Перегудова (ответственный секретарь), Игорь Орлов, Валентин Рубайло, Хосе Ивановский, Виктор Ивахнов, Иван Устинов (фотокор), Клавдия Панфилова, Владимир Гурьянов, Сергей Борисов.

В 1979 г. редакцию возглавил В.Г. Гурьянов. В конце 1987 г. он уезжает в Саратов, и редактором становится В.А. Аксёнов. В это время в редакции работали Ю.Г. Сумбаев, С.М. Елистратов, В.Ф. Малыхин, Л.А. Гутарова, А.Н. Кирносов, Г.М. Медведева, Н.И. Валова (секретарь), М.Б. Кирносова (бухгалтер), Н.В. Ермишина (оператор, корректор), А.Топунов (водитель).

С 12 сентября 1991 г. газета получила статус общественно-политической и стала называться «Петровские вести». В 1999–2009 гг. редакцию возглавляла О.Б. Панютина, а с 1999 г. ей руководит Л.А. Гутарова.







