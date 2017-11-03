ПАТРИКЕЕВ Михаил Петрович Актуально » Летопись — 14-ноября-2017 — прочитано 12 раз ПАТРИКЕЕВ Михаил Петрович – журналист.

Родился в 1910 г. После окончания в 1935 г. газетного отделения Вольской советско-партийной школы работал в многотиражной газете Балаковского судоремонтного завода «За ударный судоремонт», затем – в балаковской газете «Социалистический труд»: репортёр, заведующий промышленным, партийным отделами, заместитель редактора. Когда началась Великая Отечественная война, некоторое время исполнял обязанности редактора, а в декабре 1941 г. ушёл на фронт. Был политруком стрелковой роты, редактором газеты 64-й Гвардейской стрелковой дивизии «За честь Родины». Получил три ранения, из них два – тяжёлых. После госпиталя Патрикеев, с медалью «За оборону Ленинграда», – снова на газетной работе, на этот раз в ежедневной армейской газете 21-й армии «Боевой натиск». За своё самоотверженный труд получил два ордена: Отечественной войны I степени и Красной Звезды. Командование в соответствующих наградных листках отзывалось о нём так:

«За время стремительных наступательных боёв… гвардии капитан Патрикеев под огнём противника организовывал от бойцов и офицеров материалы для армейской газеты. Своим личным поведением он показывал пример бесстрашия и отваги. В своей работе гвардии капитан Патрикеев проявляет высокую оперативность, большевистскую бдительность, своевременно поднимает насущные вопросы жизни партийных организаций армии».

После войны Патрикеев – собственный корреспондент областной газеты «Коммунист» и областного радио по Балаковскому и Ершовскому районам. Некоторое время работал заместителем редактора Ершовской районной газеты,с 1964 г. – ответственным секретарём многотиражной газеты производственного объединения «Химволокно» «Балаковский химик». Уйдя на пенсию в 1975 г., продолжал писать: был внештатным корреспондентом городской газеты «Огни коммунизма».



– журналист.Родился в 1910 г. После окончания в 1935 г. газетного отделения Вольской советско-партийной школы работал в многотиражной газете Балаковского судоремонтного завода «За ударный судоремонт», затем – в балаковской газете «Социалистический труд»: репортёр, заведующий промышленным, партийным отделами, заместитель редактора. Когда началась Великая Отечественная война, некоторое время исполнял обязанности редактора, а в декабре 1941 г. ушёл на фронт. Был политруком стрелковой роты, редактором газеты 64-й Гвардейской стрелковой дивизии «За честь Родины». Получил три ранения, из них два – тяжёлых. После госпиталя Патрикеев, с медалью «За оборону Ленинграда», – снова на газетной работе, на этот раз в ежедневной армейской газете 21-й армии «Боевой натиск». За своё самоотверженный труд получил два ордена: Отечественной войны I степени и Красной Звезды. Командование в соответствующих наградных листках отзывалось о нём так:«За время стремительных наступательных боёв… гвардии капитан Патрикеев под огнём противника организовывал от бойцов и офицеров материалы для армейской газеты. Своим личным поведением он показывал пример бесстрашия и отваги. В своей работе гвардии капитан Патрикеев проявляет высокую оперативность, большевистскую бдительность, своевременно поднимает насущные вопросы жизни партийных организаций армии».После войны Патрикеев – собственный корреспондент областной газеты «Коммунист» и областного радио по Балаковскому и Ершовскому районам. Некоторое время работал заместителем редактора Ершовской районной газеты,с 1964 г. – ответственным секретарём многотиражной газеты производственного объединения «Химволокно» «Балаковский химик». Уйдя на пенсию в 1975 г., продолжал писать: был внештатным корреспондентом городской газеты «Огни коммунизма».