ПАНТЕЛЕЕВА Екатерина Владимировна Актуально » Летопись — 14-ноября-2017 — прочитано 12 раз ПАНТЕЛЕЕВА Екатерина Владимировна – журналист.

Родилась в 1952 г. в Саратове. В 1974 г. окончила филологический факультет Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.

Работала в Гостелерадиокомитете, газетах «Железнодорожник Поволжья», «Саратов», «Богатей», «Саратовский Арбат», «МК в Саратове», «Саратовская областная газета».

Победитель конкурса «Золотое перо», премии компании «Philip Morris», награждена почётными грамотами ЦК КПСС за успехи в трудовой деятельности, губернатора Саратовской области за работу с молодыми кадрами.