|
Союз журналистов России
Университетская 45/51, Тел.: 39-20-54, E-mail: zlatln@mail.ru
|
Популярные новости:
Партнеры:RUJ.ru - союз журналистов России
Journalist-virt.ru - журнал "Журналист"
JourMedia.ru - журнал "Журналистика и медиарынок"
Neodin64.ru - "Ты не один"
YoJo.ru - информационный портал для молодых журналистов
SchoolYJSaratov.ru - школа юного журналиста
Конкурсы:
Журналистов приглашают к участию в IV Всероссийском конкурсе журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость»
31-октября-2017 — прочитано 99 разВ настоящее время идет прием заявок на Всероссийский конкурс журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость». Подробнее...
|
ПАНТЕЛЕЕВА Екатерина Владимировна
ПАНТЕЛЕЕВА Екатерина Владимировна – журналист.
Родилась в 1952 г. в Саратове. В 1974 г. окончила филологический факультет Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.
Работала в Гостелерадиокомитете, газетах «Железнодорожник Поволжья», «Саратов», «Богатей», «Саратовский Арбат», «МК в Саратове», «Саратовская областная газета».
Победитель конкурса «Золотое перо», премии компании «Philip Morris», награждена почётными грамотами ЦК КПСС за успехи в трудовой деятельности, губернатора Саратовской области за работу с молодыми кадрами.