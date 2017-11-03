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Союз журналистов России
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Журналистов приглашают к участию в IV Всероссийском конкурсе журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость»
31-октября-2017 — прочитано 44 разВ настоящее время идет прием заявок на Всероссийский конкурс журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость». Подробнее...
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КУЧИН Я.П.
КУЧИН Я.П. – журналист.
Был учителем саратовской гимназии в 1860-х гг. Писал корреспонденци для столичных газет: «Голос», «Москва», «Санкт-Петербургские ведомости». Заведовал саратовским отделом в астраханской газете «Волга» и публиковался в ней под разными псевдонимами, чаще – «Фома Шлык». Был постоянным сотрудником педагогического журнала «Воспитание и обучение».
В 1865 г. выпустил «Путеводитель по Волге между Нижним и Астраханью», который отличался большим количеством поволжских сказаний и долгое время считался одним из лучших.