МАРКОВСКИЙ Святослав Адамович Актуально » Летопись — 8-ноября-2017 — прочитано 19 раз МАРКОВСКИЙ Святослав Адамович – врач, журналист, театральный деятель.

Родился в Саратове. Здесь же закончил гимназию. Потом учился на медицинском факультете одного из русских университетов, по окончании которого некоторое время проработал в Саратове земским врачом.

В 1890 г. вместе с братом Виктором приобрёл право на издание газеты «Саратовский дневник» и редактрировал её, опять же вместе с братом, до 1893 г. Затем увлёкся театром и стал профессиональным актёром, приняв участие в организации первого в Саратове общедоступного театра. Более 25 лет он состоял членом совета Тетрального общества и был председателем первого съезда русских артистов. Написал много статей, посвящённых театру и искусству под псведонимом «Светлов».