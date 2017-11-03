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Союз журналистов России
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Журналистов приглашают к участию в IV Всероссийском конкурсе журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость»
31-октября-2017 — прочитано 44 разВ настоящее время идет прием заявок на Всероссийский конкурс журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость». Подробнее...
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МАРКОВСКИЙ Святослав Адамович
МАРКОВСКИЙ Святослав Адамович – врач, журналист, театральный деятель.
Родился в Саратове. Здесь же закончил гимназию. Потом учился на медицинском факультете одного из русских университетов, по окончании которого некоторое время проработал в Саратове земским врачом.
В 1890 г. вместе с братом Виктором приобрёл право на издание газеты «Саратовский дневник» и редактрировал её, опять же вместе с братом, до 1893 г. Затем увлёкся театром и стал профессиональным актёром, приняв участие в организации первого в Саратове общедоступного театра. Более 25 лет он состоял членом совета Тетрального общества и был председателем первого съезда русских артистов. Написал много статей, посвящённых театру и искусству под псведонимом «Светлов».