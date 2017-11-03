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31-октября-2017 — прочитано 44 разВ настоящее время идет прием заявок на Всероссийский конкурс журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость». Подробнее...
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МАРКОВСКИЙ Виктор Адамович
МАРКОВСКИЙ Виктор Адамович (25 октября 1856 г. – 28 февраля 1910 г.) – ветеринар, журналист, театральный деятель.
Родился в Саратове. Окончил Саратовскую гимназию и ветеринарный институт при медико-хирургической академии в Петербурге. По окончании последней работал земским врачом в Саратове. В 1890 г. вместе с братом Святославом приобрёл право на издание газеты «Саратовский дневник». Он редактировал её в течение двух лет, публикуя литературно-критические и публицистические статьи, а затем организовал в саду Сервье первый в Саратове народный, общедоступный театр. Сначала он обслуживался любительскими силами, но вскоре окреп и привлек внимание саратовской интеллигенции, образовавшей около театра «Общество народных развлечений». Полностью отдавшись театральной деятельности, Марковский принимает участие в артистическом турне саратовских артистов по волжским городам, а затем служит в разных театрах России. Некоторые неудачи на этом поприще привели к психическому заболеванию. После очередного нервного срыва в Казани Марковский покончил жизнь самоубийством.