МАРКОВИЧ Богдан Афанасьевич Актуально » Летопись — 8-ноября-2017 — прочитано 16 раз МАРКОВИЧ Богдан Афанасьевич (1853 г. – 18 марта 1915 г.) – журналист, публицист.

Родился в семье малорусского этнографа и писательницы, хорошо известной читателю как Марко Вовчок. Детство провёл в Париже вместе с матерью, в гостях у которой нередко бывали знаменитый писатель Иван Тургенев и не менее знаменитый публицист-эмигрант Александр Герцен.

По возвращении в Россию в 10-летнем окончил одну из петербургских гиназий и физико-математический факультет Петербургского университета. Принимал участие в студенческих волнениях и неоднократно подвергался арестам. В 1884 году, работая учителем в Ростове-на-Дону, был арестован в очередной раз за связь с народовольцами и отправлен в административную ссылку в Астрахань. Здесь он сотрудничал с «Астраханским вестником».

Этот первый журналистский опыт пригодился в Саратове, куда Маркович вскоре перебрался и где работал в газете «Саратовский дневник». Особенно он, подписываясь «Марк Дивес» или «Марк О–вич», прославился остроумными фельетонами, которые публиковались в рубриках «Летучие заметки», «Заметки праздношатающегося» и «Наша общественная жизнь». Через некоторое время Маркович становится редактором, учреждает товарищество при небольшой группе биржевиков и, благодаря своему живому темпераменту, выдающемуся публицистическому дарованию и умению привлекать молодые живые силы в число сотрудников, быстро поднимает газету до высокого уровня.

В начале 1900-х он перебирается в Петербург, где работает в разных периодичсеких изданиях, в том числе, в «Биржевых ведомостях».