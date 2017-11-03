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31-октября-2017 — прочитано 44 разВ настоящее время идет прием заявок на Всероссийский конкурс журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость». Подробнее...
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МАРКОВИЧ Богдан Афанасьевич
МАРКОВИЧ Богдан Афанасьевич (1853 г. – 18 марта 1915 г.) – журналист, публицист.
Родился в семье малорусского этнографа и писательницы, хорошо известной читателю как Марко Вовчок. Детство провёл в Париже вместе с матерью, в гостях у которой нередко бывали знаменитый писатель Иван Тургенев и не менее знаменитый публицист-эмигрант Александр Герцен.
По возвращении в Россию в 10-летнем окончил одну из петербургских гиназий и физико-математический факультет Петербургского университета. Принимал участие в студенческих волнениях и неоднократно подвергался арестам. В 1884 году, работая учителем в Ростове-на-Дону, был арестован в очередной раз за связь с народовольцами и отправлен в административную ссылку в Астрахань. Здесь он сотрудничал с «Астраханским вестником».
Этот первый журналистский опыт пригодился в Саратове, куда Маркович вскоре перебрался и где работал в газете «Саратовский дневник». Особенно он, подписываясь «Марк Дивес» или «Марк О–вич», прославился остроумными фельетонами, которые публиковались в рубриках «Летучие заметки», «Заметки праздношатающегося» и «Наша общественная жизнь». Через некоторое время Маркович становится редактором, учреждает товарищество при небольшой группе биржевиков и, благодаря своему живому темпераменту, выдающемуся публицистическому дарованию и умению привлекать молодые живые силы в число сотрудников, быстро поднимает газету до высокого уровня.
В начале 1900-х он перебирается в Петербург, где работает в разных периодичсеких изданиях, в том числе, в «Биржевых ведомостях».