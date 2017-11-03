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31-октября-2017 — прочитано 44 разВ настоящее время идет прием заявок на Всероссийский конкурс журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость». Подробнее...
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ЛЬВОВ Дмитрий Васильевич
ЛЬВОВ Дмитрий Васильевич (1850 г. – 12 сентября 1912 г.) – капитан парохода, журналист.
Родился в семье церковнослужителя. По окончании философского курса Саратовской духовной семинарии поступил вольнослушателем в Петербургскую медико-хирургическую академию, но не закончил её, т.к. был осуждён за свзь с народовольцами. После года зключения в Петропавловской крепости в 1885 г. был выслан в Саратов, где занимался репетиторством и сотрудничал с «Саратовским листком». Вскоре начал служить на волжских пароходах сначала помощником капитана, а затем и капитаном, продолжая писать статьи и фельетоны, в большинстве своём о проблемах волжского пароходства. Вышел в отставку в 1910 г. Писал рассказы для детских журналов. Скончался в Саратове.