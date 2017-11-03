ЛЬВОВ Дмитрий Васильевич Актуально » Летопись — 8-ноября-2017 — прочитано 17 раз ЛЬВОВ Дмитрий Васильевич (1850 г. – 12 сентября 1912 г.) – капитан парохода, журналист.

Родился в семье церковнослужителя. По окончании философского курса Саратовской духовной семинарии поступил вольнослушателем в Петербургскую медико-хирургическую академию, но не закончил её, т.к. был осуждён за свзь с народовольцами. После года зключения в Петропавловской крепости в 1885 г. был выслан в Саратов, где занимался репетиторством и сотрудничал с «Саратовским листком». Вскоре начал служить на волжских пароходах сначала помощником капитана, а затем и капитаном, продолжая писать статьи и фельетоны, в большинстве своём о проблемах волжского пароходства. Вышел в отставку в 1910 г. Писал рассказы для детских журналов. Скончался в Саратове.

