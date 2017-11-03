КУСКОВА Екатерина Дмитриевна Актуально » Летопись — 8-ноября-2017 — прочитано 18 раз КУСКОВА Екатерина Дмитриевна (23 ноября [5 декабря] 1869 г. – 22 декабря 1958 г.) – журналист, издатель, писатель, политический и общественный деятель.

Родилась в Уфе в семье гимназического учителя. Дмитрия Есипова. Отец преподавал словесность в местной гимназии, затем служил акцизным чиновником, мать была простой малограмотной татаркой.

Начальное образование Екатерина получила в Саратовской женской гимназии. В 1884 г. в возрасте 15 лет осталась без родителей: отец застрелился, мать умерла от туберкулёза. Чтобы прокормить себя и младшую сестру, Екатерина вынуждена была взять на себя работу матери по управлению богадельней. За пропуски уроков была исключена из гимназии, однако в 1885 г. успешно закончила её, сдав экзамены экстерном. В том же году вышла замуж за гимназического учителя И.П. Ювеналиева, от которого имела двоих детей. Ювеналиев в прошлом был участником народнических кружков, и они с женой организовали на квартире домашний университет, где обучали гимназисток естественным наукам и читали труды писателей-народников. В 1889 г. Ювеналиев умер от туберкулёза, и Екатерина осталась вдовой.

В 1890 г. она переехала в Москву и поступила на акушерские курсы. Здесь она попала в студенческие народнические кружки, занималась распространением нелегальной литературы. В 1891 г. вернулась в Саратов, где поступила на фельдшерские курсы. Принимала участие в борьбе с эпидемией холеры и стала свидетельницей холерного бунта. В Саратове продолжала нелегальную деятельност в народническом кружке Н.М. Астырева, познакомилась с известными революционерами М.А. Натансоном и В.М. Черновым. Принимала участие в создании революционной партии «Народное право», разгромленной полицией вскоре после основания. За участие в революционном кружке была привлечена к уголовной ответственности, отсидела 1 год в тюрьме и 3 года находилась под гласным надзором полиции. Заключила фиктивный брак с заключённым студентом-«народоправцем» Кусковым, державшим голодовку, с целью вызволить его из тюрьмы. С этого времени носила его фамилию, под которой и приобрела известность.

В 1894 г. переехала в Нижний Новгород, где перешла от народничества к марксизму. Занималась пропагандой среди сормовских рабочих. В 1895 г. вышла замуж за своего соратника С.Н. Прокоповича и спустя год вместе с ним выехала за границу для лечения от туберкулёза. За границей познакомилась с Г.В. Плехановым и другими вождями русской социал-демократии и вместе с мужем вступила в «Союз русских социал-демократов за границей».

Здесь она разошлась с русскими марксистами в понимании задач социал-демократии. По её мнению, борьба социал-демократов за создание пролетарской партии и захват политической власти не имел в условиях России никаких перспектив. Её соответствующая статья в списке разошлась среди марксистов, и подверглась резкой критике со стороны лидера будущей пролетарской революции В.И. Ленина

Кускова порвала отношения с революционными партиями и в начале в начале 1900-х гг. приняла активное участие в нелегальной организации «Союз освобождения», который ставил своей главной и фактически единственной целью завоевание в России политической свободы. Работая в «Союзе освобождения», Кускова занималась распространением нелегальной литературы, а впоследствии стала редактором лешёвой газеты «Наша жизнь», которая стала выходить с осени 1904 г. в Петербурге и распространялась среди рабочих.

После Перовой русской революции Кускова основала особую внепартийную группу «Без заглавия» и, вместе с мужем, издавала одноимённый политический журнал. Но совсем скоро и группа, и журнал приказали долго жить, и Екатерина Дмитриевна печаталась в других изданиях: газетах «Товарищ» (1906–1907 гг.) и «Русские ведомости» (1908 г.), журнале «Наш современник» (1912 – 1914 гг.) и т.д.

После Февральской революции Кускова стала одним из убеждённых сторонников нового строя. В апреле 1917 г. она начала издавать демократическую и социалистическую газету «Власть народа». Газета ставила перед собой следующие задачи: «В области политической — укрепление демократической республики и проведение идей народовластия в сознание широких масс населения; в области социальной — защита интересов трудящихся классов и объединение трудовых масс на творческой работе преобразования всего хозяйственного строя на основах социализма». В этой газете печатались известные политические деятели разных направлений, в том числе, самый известный эсер-террорист Борис Савинков. На страницах своей газеты Кускова призывала к объединению всех демократических сил страны — от кадетов до социалистов, одновременно выступая против любой диктатуры и беспощадно критикуя партии, стремившиеся к захвату власти.

После Октябрьской революции в 1918 г. газета Кусковой была закрыта.

В 1921 году, когда в России разразился жестокий голод, Кускова стала одним из организаторов, а затем и руководителей Всероссийского комитета помощи голодающим. Вместе с тем, она продолжала выступать против политики Советского правительства, за что, вместе с мужем, снчала была выслана в Вологодскую область, а затем за границу.

За границей Кускова печаталась в газетах «Последние новости», «Дни», «Новое слово» и в журналах «Современные записки», «Воля России», «Новый журнал» и т.д.

Скончалась в Женеве.

(23 ноября [5 декабря] 1869 г. – 22 декабря 1958 г.) – журналист, издатель, писатель, политический и общественный деятель.Родилась в Уфе в семье гимназического учителя. Дмитрия Есипова. Отец преподавал словесность в местной гимназии, затем служил акцизным чиновником, мать была простой малограмотной татаркой.Начальное образование Екатерина получила в Саратовской женской гимназии. В 1884 г. в возрасте 15 лет осталась без родителей: отец застрелился, мать умерла от туберкулёза. Чтобы прокормить себя и младшую сестру, Екатерина вынуждена была взять на себя работу матери по управлению богадельней. За пропуски уроков была исключена из гимназии, однако в 1885 г. успешно закончила её, сдав экзамены экстерном. В том же году вышла замуж за гимназического учителя И.П. Ювеналиева, от которого имела двоих детей. Ювеналиев в прошлом был участником народнических кружков, и они с женой организовали на квартире домашний университет, где обучали гимназисток естественным наукам и читали труды писателей-народников. В 1889 г. Ювеналиев умер от туберкулёза, и Екатерина осталась вдовой.В 1890 г. она переехала в Москву и поступила на акушерские курсы. Здесь она попала в студенческие народнические кружки, занималась распространением нелегальной литературы. В 1891 г. вернулась в Саратов, где поступила на фельдшерские курсы. Принимала участие в борьбе с эпидемией холеры и стала свидетельницей холерного бунта. В Саратове продолжала нелегальную деятельност в народническом кружке Н.М. Астырева, познакомилась с известными революционерами М.А. Натансоном и В.М. Черновым. Принимала участие в создании революционной партии «Народное право», разгромленной полицией вскоре после основания. За участие в революционном кружке была привлечена к уголовной ответственности, отсидела 1 год в тюрьме и 3 года находилась под гласным надзором полиции. Заключила фиктивный брак с заключённым студентом-«народоправцем» Кусковым, державшим голодовку, с целью вызволить его из тюрьмы. С этого времени носила его фамилию, под которой и приобрела известность.В 1894 г. переехала в Нижний Новгород, где перешла от народничества к марксизму. Занималась пропагандой среди сормовских рабочих. В 1895 г. вышла замуж за своего соратника С.Н. Прокоповича и спустя год вместе с ним выехала за границу для лечения от туберкулёза. За границей познакомилась с Г.В. Плехановым и другими вождями русской социал-демократии и вместе с мужем вступила в «Союз русских социал-демократов за границей».Здесь она разошлась с русскими марксистами в понимании задач социал-демократии. По её мнению, борьба социал-демократов за создание пролетарской партии и захват политической власти не имел в условиях России никаких перспектив. Её соответствующая статья в списке разошлась среди марксистов, и подверглась резкой критике со стороны лидера будущей пролетарской революции В.И. ЛенинаКускова порвала отношения с революционными партиями и в начале в начале 1900-х гг. приняла активное участие в нелегальной организации «Союз освобождения», который ставил своей главной и фактически единственной целью завоевание в России политической свободы. Работая в «Союзе освобождения», Кускова занималась распространением нелегальной литературы, а впоследствии стала редактором лешёвой газеты «Наша жизнь», которая стала выходить с осени 1904 г. в Петербурге и распространялась среди рабочих.После Перовой русской революции Кускова основала особую внепартийную группу «Без заглавия» и, вместе с мужем, издавала одноимённый политический журнал. Но совсем скоро и группа, и журнал приказали долго жить, и Екатерина Дмитриевна печаталась в других изданиях: газетах «Товарищ» (1906–1907 гг.) и «Русские ведомости» (1908 г.), журнале «Наш современник» (1912 – 1914 гг.) и т.д.После Февральской революции Кускова стала одним из убеждённых сторонников нового строя. В апреле 1917 г. она начала издавать демократическую и социалистическую газету «Власть народа». Газета ставила перед собой следующие задачи: «В области политической — укрепление демократической республики и проведение идей народовластия в сознание широких масс населения; в области социальной — защита интересов трудящихся классов и объединение трудовых масс на творческой работе преобразования всего хозяйственного строя на основах социализма». В этой газете печатались известные политические деятели разных направлений, в том числе, самый известный эсер-террорист Борис Савинков. На страницах своей газеты Кускова призывала к объединению всех демократических сил страны — от кадетов до социалистов, одновременно выступая против любой диктатуры и беспощадно критикуя партии, стремившиеся к захвату власти.После Октябрьской революции в 1918 г. газета Кусковой была закрыта.В 1921 году, когда в России разразился жестокий голод, Кускова стала одним из организаторов, а затем и руководителей Всероссийского комитета помощи голодающим. Вместе с тем, она продолжала выступать против политики Советского правительства, за что, вместе с мужем, снчала была выслана в Вологодскую область, а затем за границу.За границей Кускова печаталась в газетах «Последние новости», «Дни», «Новое слово» и в журналах «Современные записки», «Воля России», «Новый журнал» и т.д.Скончалась в Женеве.