КУЛАКОВ Александр Андреевич Актуально » Летопись — 8-ноября-2017 — прочитано 17 раз КУЛАКОВ Александр Андреевич – журналист.

Родился в 1856 г. в с. Ловцах зарайского уезда Рязанской губернии.

После окончания местной школы работал в конторе крупной торговой фирмы. Во время русско-турецкой войны 1877 г. служил рядовым во 2-й резервной армии. После армии поселился в Саратове и стал вести в «Саратовском листке» отдел литературных обозрений под псевдонимом «Икар». Затем, одновременно работая делопроизводителем в Саратовской городской управе, кроме еженедельных фельетонов, рецензий, заметок писал стихи, рассказы, которые печатались в местных газетах под псевдонимами «Глеб-Оврагов», «Саратовский Боккачо», «Секунд Майоров» и др. некоторые его произведения публиковались в столичных газетах.

Скончался в конце 1890-х – начале 1900-х гг. в Саратове.