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31-октября-2017 — прочитано 44 разВ настоящее время идет прием заявок на Всероссийский конкурс журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость». Подробнее...
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КУЛАКОВ Александр Андреевич
КУЛАКОВ Александр Андреевич – журналист.
Родился в 1856 г. в с. Ловцах зарайского уезда Рязанской губернии.
После окончания местной школы работал в конторе крупной торговой фирмы. Во время русско-турецкой войны 1877 г. служил рядовым во 2-й резервной армии. После армии поселился в Саратове и стал вести в «Саратовском листке» отдел литературных обозрений под псевдонимом «Икар». Затем, одновременно работая делопроизводителем в Саратовской городской управе, кроме еженедельных фельетонов, рецензий, заметок писал стихи, рассказы, которые печатались в местных газетах под псевдонимами «Глеб-Оврагов», «Саратовский Боккачо», «Секунд Майоров» и др. некоторые его произведения публиковались в столичных газетах.
Скончался в конце 1890-х – начале 1900-х гг. в Саратове.