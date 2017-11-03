КУДРЯШОВ Лаврентий Яковлевич Актуально » Летопись — 8-ноября-2017 — прочитано 17 раз КУДРЯШОВ Лаврентий Яковлевич – журналист.

Родился в посаде Дубовка Саратовской губернии в старообрядческой семье.

Журналистскую карьеру начал с коротких очерков из жизни старообрядцев в «Саратовском листке». В конце 1880-х гг. переехал в Астрахань и принял активное участие в организции «Астраханского вестника», где проработал 14 лет. В начале 1900-х гг. сотрудничал с «Астраханским листком».

Скончался 13 июля 1906 г.

