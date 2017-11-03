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Союз журналистов России
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Журналистов приглашают к участию в IV Всероссийском конкурсе журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость»
31-октября-2017 — прочитано 44 разВ настоящее время идет прием заявок на Всероссийский конкурс журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость». Подробнее...
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КУДРЯШОВ Лаврентий Яковлевич
КУДРЯШОВ Лаврентий Яковлевич – журналист.
Родился в посаде Дубовка Саратовской губернии в старообрядческой семье.
Журналистскую карьеру начал с коротких очерков из жизни старообрядцев в «Саратовском листке». В конце 1880-х гг. переехал в Астрахань и принял активное участие в организции «Астраханского вестника», где проработал 14 лет. В начале 1900-х гг. сотрудничал с «Астраханским листком».
Скончался 13 июля 1906 г.