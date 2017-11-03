БОГАТЫРЁВ Аркадий Александрович Актуально » Летопись — 8-ноября-2017 — прочитано 17 раз БОГАТЫРЁВ Аркадий Александрович – журналист, общественный деятель.

Родился в 1925 г. в д. Блиновская Зуевского района Кировской области.

С 4 февраля 1943 г. – на фронте. Воевал в 114 стрелковом полку 325 стрелковой дивизии. Уже через несколько месяцев сумел проявить себя: 31 июля 1943 г. в одном из боёв, являясь командиром отделения роты противотанковых ружей, лично уничтожил четырёх фашистов и подавил огневую точку противника, обеспечив тем самым продвижение нескольких советских подразделений и получив за это медаль «За боевые заслуги». Есть в его наградном списке и медаль «За отвагу». Вручена она была за то, что в бою 26 июля 1944 г. при обороне плацдарма на одной из рек, он отбил две атаки противника. Вскоре Богатырёв получил серьёзное ранение.

После демобилизации он закончил агрономический факультет сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева.

В течение десяти лет плодотворно трудился на партийной, советской, хозяйственной работе, активно сотрудничая со средствами массовой информации. Затем тридцать лет работал заведующим отделом сельского хозяйства Саратовской областной газеты «Коммунист». После выхода на пенсию не прерывал творческих связей с прессой, регулярно публикуя свои материалы.

С 1997 г. – председатель областного Совета ветеранов журналистики. Член Правления областной журналистской организации. Член конкурсных комиссий регионального министерства информации и печати, член редколлегии областной «Книги Памяти». Автор двух книг об однополчанах.

Заслуженный работник культуры РСФСР, лауреат премии губернатора Саратовской области в сфере журналистики.

Награждён орденами Отечественной войны I степени, «Знак Почёта», 30-ю медалями, Почётным знаком Союза журналистов РФ «За заслуги перед профессиональным сообществом».

Член Союза журналистов РФ.



– журналист, общественный деятель.Родился в 1925 г. в д. Блиновская Зуевского района Кировской области.С 4 февраля 1943 г. – на фронте. Воевал в 114 стрелковом полку 325 стрелковой дивизии. Уже через несколько месяцев сумел проявить себя: 31 июля 1943 г. в одном из боёв, являясь командиром отделения роты противотанковых ружей, лично уничтожил четырёх фашистов и подавил огневую точку противника, обеспечив тем самым продвижение нескольких советских подразделений и получив за это медаль «За боевые заслуги». Есть в его наградном списке и медаль «За отвагу». Вручена она была за то, что в бою 26 июля 1944 г. при обороне плацдарма на одной из рек, он отбил две атаки противника. Вскоре Богатырёв получил серьёзное ранение.После демобилизации он закончил агрономический факультет сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева.В течение десяти лет плодотворно трудился на партийной, советской, хозяйственной работе, активно сотрудничая со средствами массовой информации. Затем тридцать лет работал заведующим отделом сельского хозяйства Саратовской областной газеты «Коммунист». После выхода на пенсию не прерывал творческих связей с прессой, регулярно публикуя свои материалы.С 1997 г. – председатель областного Совета ветеранов журналистики. Член Правления областной журналистской организации. Член конкурсных комиссий регионального министерства информации и печати, член редколлегии областной «Книги Памяти». Автор двух книг об однополчанах.Заслуженный работник культуры РСФСР, лауреат премии губернатора Саратовской области в сфере журналистики.Награждён орденами Отечественной войны I степени, «Знак Почёта», 30-ю медалями, Почётным знаком Союза журналистов РФ «За заслуги перед профессиональным сообществом».Член Союза журналистов РФ.