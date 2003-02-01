Еронин Александр Александрович Актуально » Летопись — 3-ноября-2017 — прочитано 15 раз Еронин Александр Александрович

(28.08.1940-23.02.2003)



Родился в селе Алексеевка Базарно-Карабулакского района, призванный на срочную службу в армию попал на флот. Во время Карибского кризиса 1962 года в составе наших частей служил на Кубе, участвовал в мирных операциях по предотвращению третьей мировой войны, пребывал на далеком острове Свободы до самого конца событий. Получил в ногу осколочное ранение. По возвращению на Родину, был среди тех, кто со слезами на глазах целовал родную землю. Всего прослужил 4 года, и всю жизнь был верен армейскому братству, гордился, что смог достойно послужить своей стране. Награжден грамотой президиума ВС СССР и нагрудным знаком воина-интернационалиста (1992г.). На протяжении ряда лет трудился в саратовской типографии №1 на пр.Кирова, располагавшейся между ул.Вольская и Горького. Сначала резчиком бумаги, потом освоил цинкографию, еще ряд рабочих типографских профессий. Одновременно учился на заочном отделении СГУ, на историческом факультете. Получив высшее образование, стал работать литсотрудником в заводской многотиражке.

Когда при областной газете «Коммунист» была создана газета «Реклама недели», ее редактор Александр Сергеевич Чернышев пригласил Еронина на должность литсотрудника. Еронин стал ее приемником, возглавил редакцию после выхода на пенсию Чернышева, имея опыт и навыки газетной работы. По его инициативе в газете были выработаны традиции системной деятельности по подготовке разделов поступавших от населения объявлений. Газета пользовалась большим спросом, поскольку была первой в области такого характера. Помогала людям обменивать жилье, продавать мебель, одежду, развивалась служба знакомств. Ее страницы еще ждут своих исследований, обобщения опыта.

Александр Александрович после развала Союза и сокрушения социализма, так и не согласившись с отказом от прежних идеалов, работал выпускающим, зам.ответственного секретаря в газете «Земля саратовская», окончательно выйдя на пенсию после ее ликвидации в 1996 году.









(28.08.1940-23.02.2003)Родился в селе Алексеевка Базарно-Карабулакского района, призванный на срочную службу в армию попал на флот. Во время Карибского кризиса 1962 года в составе наших частей служил на Кубе, участвовал в мирных операциях по предотвращению третьей мировой войны, пребывал на далеком острове Свободы до самого конца событий. Получил в ногу осколочное ранение. По возвращению на Родину, был среди тех, кто со слезами на глазах целовал родную землю. Всего прослужил 4 года, и всю жизнь был верен армейскому братству, гордился, что смог достойно послужить своей стране. Награжден грамотой президиума ВС СССР и нагрудным знаком воина-интернационалиста (1992г.). На протяжении ряда лет трудился в саратовской типографии №1 на пр.Кирова, располагавшейся между ул.Вольская и Горького. Сначала резчиком бумаги, потом освоил цинкографию, еще ряд рабочих типографских профессий. Одновременно учился на заочном отделении СГУ, на историческом факультете. Получив высшее образование, стал работать литсотрудником в заводской многотиражке.Когда при областной газете «Коммунист» была создана газета «Реклама недели», ее редактор Александр Сергеевич Чернышев пригласил Еронина на должность литсотрудника. Еронин стал ее приемником, возглавил редакцию после выхода на пенсию Чернышева, имея опыт и навыки газетной работы. По его инициативе в газете были выработаны традиции системной деятельности по подготовке разделов поступавших от населения объявлений. Газета пользовалась большим спросом, поскольку была первой в области такого характера. Помогала людям обменивать жилье, продавать мебель, одежду, развивалась служба знакомств. Ее страницы еще ждут своих исследований, обобщения опыта.Александр Александрович после развала Союза и сокрушения социализма, так и не согласившись с отказом от прежних идеалов, работал выпускающим, зам.ответственного секретаря в газете «Земля саратовская», окончательно выйдя на пенсию после ее ликвидации в 1996 году.