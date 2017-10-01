Кузнецов Василий Ильич Актуально » Летопись — 31-октября-2017 — прочитано 10 раз Кузнецов Василий Ильич

Родился 13 сентября 1951 года в селе Белая Гора Базарно-Карабулакского района Саратовской области. Отец, Кузнецов Илья Григорьевич, был участником Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. С фронта он вернулся инвалидом, все последующие годы своей жизни работал в местном колхозе. Мать, Кузнецова Мария Петровна, тоже работала в колхозе, была домохозяйкой. Вместе они родили и воспитали шестерых детей.

В 1969 году окончил 10 классов Шняевской средней школы и поступил на филологический факультет Саратовского государственного университета им. Н.Г.Чернышевского. В 1972 году женился на однокурснице Панферовой Ларисе Павловне. После окончания университета в 1974 году вместе с женой получили направление на работу в редакцию газеты «Знамя Победы» Ровенского района Саратовской области, где трудились шесть лет. Вначале Василий Ильич был корреспондентом-организатором местного радиовещания, затем — заведующим отделом сельского хозяйства и заместителем редактора газеты. В 1978 году вступил в ряды Коммунистической партии Советского Союза. В Ровном стал членом Союза журналистов СССР.

В 1980 году по семейным обстоятельствам семья переехала в Саратов. Здесь Василий Ильич работал заместителем редактора газеты Приволжской железной дороги «Железнодорожник Поволжья». В 1982 году был переведён в областную газету «Коммунист», где трудился корреспондентом, заведующим отделом культуры, литературы и искусства, спецкорром.

После известных политических событий и закрытия в 1991 году газеты «Коммунист» Василий Ильич непродолжительное время работал в редакции областной газеты «Саратовские вести», был на разных должностях в ТОО «Конкурент» в городе Энгельсе. В октябре 1994 года вернулся к работе по своей основной профессии в уже знакомой редакции «Железнодорожник Поволжья», в которой трудился корреспондентом, редактором отдела вплоть до ухода на пенсию в 2013 году. В этой редакции он суммарно проработал 21 год.

Награжден Благодарностью Президента ОАО «Российские железные дороги», Почетной грамотой Федерации Независимых Профсоюзов России, именными часами и двумя Почётными грамотами начальника Приволжской железной дороги. Имеет звание «Ветеран труда».

Вместе с женой родили и воспитали сына и двух дочерей, сейчас подрастают четверо внуков. С уходом на пенсию Василий Ильич продолжает с увлечением трудиться на дачном участке в садоводческом товариществе «Журналист». С октября 2016 по май 2017 года повышал свою компьютерную грамотность на занятиях в Университете старшего поколения при Саратовском социально-экономическом институте.



Родился 13 сентября 1951 года в селе Белая Гора Базарно-Карабулакского района Саратовской области. Отец, Кузнецов Илья Григорьевич, был участником Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. С фронта он вернулся инвалидом, все последующие годы своей жизни работал в местном колхозе. Мать, Кузнецова Мария Петровна, тоже работала в колхозе, была домохозяйкой. Вместе они родили и воспитали шестерых детей.В 1969 году окончил 10 классов Шняевской средней школы и поступил на филологический факультет Саратовского государственного университета им. Н.Г.Чернышевского. В 1972 году женился на однокурснице Панферовой Ларисе Павловне. После окончания университета в 1974 году вместе с женой получили направление на работу в редакцию газеты «Знамя Победы» Ровенского района Саратовской области, где трудились шесть лет. Вначале Василий Ильич был корреспондентом-организатором местного радиовещания, затем — заведующим отделом сельского хозяйства и заместителем редактора газеты. В 1978 году вступил в ряды Коммунистической партии Советского Союза. В Ровном стал членом Союза журналистов СССР.В 1980 году по семейным обстоятельствам семья переехала в Саратов. Здесь Василий Ильич работал заместителем редактора газеты Приволжской железной дороги «Железнодорожник Поволжья». В 1982 году был переведён в областную газету «Коммунист», где трудился корреспондентом, заведующим отделом культуры, литературы и искусства, спецкорром.После известных политических событий и закрытия в 1991 году газеты «Коммунист» Василий Ильич непродолжительное время работал в редакции областной газеты «Саратовские вести», был на разных должностях в ТОО «Конкурент» в городе Энгельсе. В октябре 1994 года вернулся к работе по своей основной профессии в уже знакомой редакции «Железнодорожник Поволжья», в которой трудился корреспондентом, редактором отдела вплоть до ухода на пенсию в 2013 году. В этой редакции он суммарно проработал 21 год.Награжден Благодарностью Президента ОАО «Российские железные дороги», Почетной грамотой Федерации Независимых Профсоюзов России, именными часами и двумя Почётными грамотами начальника Приволжской железной дороги. Имеет звание «Ветеран труда».Вместе с женой родили и воспитали сына и двух дочерей, сейчас подрастают четверо внуков. С уходом на пенсию Василий Ильич продолжает с увлечением трудиться на дачном участке в садоводческом товариществе «Журналист». С октября 2016 по май 2017 года повышал свою компьютерную грамотность на занятиях в Университете старшего поколения при Саратовском социально-экономическом институте.