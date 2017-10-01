Лямзина Светлана Валентиновна Актуально » Летопись — 31-октября-2017 — прочитано 15 раз Лямзина Светлана Валентиновна

Родилась в селе Самойловка Саратовского района. Там начала учиться в школе, затем вместе с семьей, отец был секретарем райкома партии, переехала на станцию Кистендей Ртищевского района, а заканчивала школу в р.п. Ровное. Село знала хорошо с детства, и сельская тема, сельчане стали в последствии основными героями ее газетных публикаций. После окончания газетного отделения СГУ — в 1961 году было такое отделение на филологическом факультете университета! - получила госнаправление на работу в Среднюю Азию. Это был год полета в космос первого космонавта, биография Лямзиной вписывалась в историю страны. В Таджикистане она год учила маленьких таджиков русскому языку и литературе в школе села Байсун вблизи города Термез. Впечатления о южном крае, близости к границе остались на всю жизнь.

Через год вернулась в родную область, стала работать журналистом, по своей избранной профессии. Начинала в районных газетах — Энгельса, несколько лет трудилась в газете Саратовского района «Большая Волга». Писала о социальных проблемах села, часто выезжала в командировки. Ее публикации были замечены, Лямзину пригласили работать в областную газету «Коммунист». Начинала работать в отделе писем, которым заведовал Николай Васильевич Лобков. Также работала в отделах информации, культуры, объездила всю область. Любимым редактором стал Николай Иванович Шабанов, который был требовательным, строгим, но и поддерживал в работе, помог получить жилье. В этой газете она вступила в Союз журналистов РФ, была делегатом на одном из съездов СЖ в Москве, трудилась в «Коммунисте» до выхода на пенсию. За свой труд награждалась грамотами, медалью «К 100-летию В.И. Ленина». После выхода на пенсию и закрытия газеты «Коммунист» вновь пришла корреспондентом в газету Саратовского района «Большая Волга», где работала более семи лет. Много лет была постоянным автором публикаций в ветеранской вкладке «Мы — вместе!» в областной газете «Саратов — столица Поволжья», которая потом была переименована в «Саратовскую областную газету», в «Регион 64». Находила интересные темы, занималась спортом, садоводством. Увлекающийся, жизнерадостный человек, стойкий и честный. Является членом ветеранской организации Саратовского отделения Союза журналистов РФ. Удостоена премии губернатора.



Родилась в селе Самойловка Саратовского района. Там начала учиться в школе, затем вместе с семьей, отец был секретарем райкома партии, переехала на станцию Кистендей Ртищевского района, а заканчивала школу в р.п. Ровное. Село знала хорошо с детства, и сельская тема, сельчане стали в последствии основными героями ее газетных публикаций. После окончания газетного отделения СГУ — в 1961 году было такое отделение на филологическом факультете университета! - получила госнаправление на работу в Среднюю Азию. Это был год полета в космос первого космонавта, биография Лямзиной вписывалась в историю страны. В Таджикистане она год учила маленьких таджиков русскому языку и литературе в школе села Байсун вблизи города Термез. Впечатления о южном крае, близости к границе остались на всю жизнь.Через год вернулась в родную область, стала работать журналистом, по своей избранной профессии. Начинала в районных газетах — Энгельса, несколько лет трудилась в газете Саратовского района «Большая Волга». Писала о социальных проблемах села, часто выезжала в командировки. Ее публикации были замечены, Лямзину пригласили работать в областную газету «Коммунист». Начинала работать в отделе писем, которым заведовал Николай Васильевич Лобков. Также работала в отделах информации, культуры, объездила всю область. Любимым редактором стал Николай Иванович Шабанов, который был требовательным, строгим, но и поддерживал в работе, помог получить жилье. В этой газете она вступила в Союз журналистов РФ, была делегатом на одном из съездов СЖ в Москве, трудилась в «Коммунисте» до выхода на пенсию. За свой труд награждалась грамотами, медалью «К 100-летию В.И. Ленина». После выхода на пенсию и закрытия газеты «Коммунист» вновь пришла корреспондентом в газету Саратовского района «Большая Волга», где работала более семи лет. Много лет была постоянным автором публикаций в ветеранской вкладке «Мы — вместе!» в областной газете «Саратов — столица Поволжья», которая потом была переименована в «Саратовскую областную газету», в «Регион 64». Находила интересные темы, занималась спортом, садоводством. Увлекающийся, жизнерадостный человек, стойкий и честный. Является членом ветеранской организации Саратовского отделения Союза журналистов РФ. Удостоена премии губернатора.