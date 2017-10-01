Вахлюев Виктор Павлович Актуально » Летопись — 31-октября-2017 — прочитано 16 раз Вахлюев Виктор Павлович



Родился 07.06.1938 года в г.Баку республики Азейбаджан, куда его родители приехали из Невежкино Лысогорского района Саратовской области. Отец устроился слесарем в Каспийское пароходство, через три года родился Виктор. Отца забрали на фронт на второй день Великой Отечественной войны. А жена с сыном как раз перед войной поехали проведать родителей в Невежкино, в Баку уже не вернулись. Отец прошел всю войну в минометных войсках, закончил в Германии. В апреле 1945 года был тяжело ранен, год провел в Нижнетагильском госпитале, ему отняли ногу. По возвращении увез семью в Саратов, здесь сын получил возможность развивать проявившиеся с детства способности к рисованию. Виктор Павлович окончил Саратовское художественное училище, носившее в ту пору неофициально имя Боголюбова.

В армии его способности тоже пригодились — в оформительской работе, а потом и картографии при штабе. После армии поступил на художественно-графический факультет Краснодарского пединститута. Восемь лет работал учителем рисования в саратовской школе №23, одновременно трудился на полставки художником-оформителем в областной газете «Заря молодежи». Здесь полюбил газетную работу, журналистский коллектив. В «Заре» делил одну ставку на двоих с молодым фотокорром Юрием Набатовым, дружил с неразлучимой журналистской троицей — Сергеем Казовским, Григорием Вингуртом, Александром Галаганом.

Когда в областной газете «Коммунист» вышел на пенсию художник-оформитель Анатолий Яковлевич Кимселев, на его место пригласили Вахлюева. Он денлал рисованные заголовки, модные в то время. Его графические рисунки часто украшали субботние номера. Сосчитать эти работы трудно, не менее тысячи — рисунки к репортажам с уборки урожая, узнаваемы городские площади и улицы, волжские пейзажи. С отцом, получившим как инвалид войны машину, объехал Саратовскую область, подготовив цикл графических рисунков «Балаковская ГЭС». Они тоже публиковались в газете. Вступил в Союз журналистов в 1968 году. Выставки его картин представлялись трижды в областной газете, в музее им.Радищева. Вахлюев вместе с другими саратовскими художниками, Владимиром Бутенко и Валентином Шурыгиным, отправлял свои работы на всесоюзные выставки, организованные Союзом журналистов на базе издательства «Известия». За работу в графике «Весенняя песня лета» получил диплом и часы. Его рисунки публиковались во всесоюзных газетах «Неделя», «Советский спорт».

С 1991 года, когда газета «Коммунист» была закрыта, стал работать в областной газете «Саратовские вести» до выхода на пенсию. Вырастил двоих сыновей, у него 5 внуков, есть правнук.

Родился 07.06.1938 года в г.Баку республики Азейбаджан, куда его родители приехали из Невежкино Лысогорского района Саратовской области. Отец устроился слесарем в Каспийское пароходство, через три года родился Виктор. Отца забрали на фронт на второй день Великой Отечественной войны. А жена с сыном как раз перед войной поехали проведать родителей в Невежкино, в Баку уже не вернулись. Отец прошел всю войну в минометных войсках, закончил в Германии. В апреле 1945 года был тяжело ранен, год провел в Нижнетагильском госпитале, ему отняли ногу. По возвращении увез семью в Саратов, здесь сын получил возможность развивать проявившиеся с детства способности к рисованию. Виктор Павлович окончил Саратовское художественное училище, носившее в ту пору неофициально имя Боголюбова.В армии его способности тоже пригодились — в оформительской работе, а потом и картографии при штабе. После армии поступил на художественно-графический факультет Краснодарского пединститута. Восемь лет работал учителем рисования в саратовской школе №23, одновременно трудился на полставки художником-оформителем в областной газете «Заря молодежи». Здесь полюбил газетную работу, журналистский коллектив. В «Заре» делил одну ставку на двоих с молодым фотокорром Юрием Набатовым, дружил с неразлучимой журналистской троицей — Сергеем Казовским, Григорием Вингуртом, Александром Галаганом.Когда в областной газете «Коммунист» вышел на пенсию художник-оформитель Анатолий Яковлевич Кимселев, на его место пригласили Вахлюева. Он денлал рисованные заголовки, модные в то время. Его графические рисунки часто украшали субботние номера. Сосчитать эти работы трудно, не менее тысячи — рисунки к репортажам с уборки урожая, узнаваемы городские площади и улицы, волжские пейзажи. С отцом, получившим как инвалид войны машину, объехал Саратовскую область, подготовив цикл графических рисунков «Балаковская ГЭС». Они тоже публиковались в газете. Вступил в Союз журналистов в 1968 году. Выставки его картин представлялись трижды в областной газете, в музее им.Радищева. Вахлюев вместе с другими саратовскими художниками, Владимиром Бутенко и Валентином Шурыгиным, отправлял свои работы на всесоюзные выставки, организованные Союзом журналистов на базе издательства «Известия». За работу в графике «Весенняя песня лета» получил диплом и часы. Его рисунки публиковались во всесоюзных газетах «Неделя», «Советский спорт».С 1991 года, когда газета «Коммунист» была закрыта, стал работать в областной газете «Саратовские вести» до выхода на пенсию. Вырастил двоих сыновей, у него 5 внуков, есть правнук.