ШАБАНОВ Николай Иванович Актуально » Летопись — 31-октября-2017 — прочитано 13 раз ШАБАНОВ Николай Иванович (1928 – 1989) – журналист.

Родился в с. Полоцкое Самойловского района Саратовской области в крестьянской семье.

По окончании Львовского торгово-экономического института работал на Чукотке. С 1953 г. – на комсомольской работе в Саратовской области. В 1956 г. закончил Центральную комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ и пришёл в журналистику. Прошёл путь от литсотрудника до редактора областной газеты «Заря молодёжи». После двух лет работы в обкоме КПСС назначается заместителем редактора газеты «Коммунист». Затем была аспирантура в академии общественных наук при ЦК КПСС, защита диссертации на степень кандидата исторических наук, партийная работа в ранге заведующего отделом культуры Саратовского обкома КПСС. А в 1974 г. становится редактором областной газеты «Коммунист» и на этом посту оставался до своей кончины.

У него был дар находить талантливых журналистов, поэтому в коллективе появлялись и совсем молодые выпускники вузов, и сотрудники районных газет, и выходцы из «молодёжки» (газеты «Заря молодёжи»), которые потом стали известными в области журналистами. Редактором он был требовательным: не прощал искажения фактов или небрежности в стиле. Но приветствовал инициативу, отчего в газете постоянно появлялись новые рубрики, темы, специальные полосы.

Тираж «Коммуниста» в 1980-х гг. достигал 220 тыс. экземпляров. Если даже вычесть некий процент «обязательных» подписок, то всё равно получается самый высокий тираж за всю историю областной журналистики. Почта газеты была невероятно огромной. Сюда обращались за помощью по всем случаям жизни. И каждое письмо обязательно расследовалось – это было непреложным правилом редакции, которое установил редактор.

Шабанов длительное время возглавлял областную организацию Союза журналистов СССР, был депутатом облсовета. Награждён орденом Трудового Красного Знамени, медалями.