Щеглов Евгений Николаевич Актуально » Летопись — 31-октября-2017 — прочитано 12 раз Щеглов Евгений Николаевич, заведующий отделом областной газеты «Коммунист»

Родился в1938 году в городе Энгельс Саратовской области, закончил Московский государственный университет. В печати с 1964 года. В областной газете уже в 33 года стал заведующим отделом советского строительства, а позже, уже в 80-х годах возглавил экономический отдел. Совстроительство в переводе на современный язык означает социальную тематику, которая всегда волновала людей более всего. Щеглову с его педантичностью, дотошностью всегда удавалось быть в курсе всех событий, новостей во всех сферах социальной жизни, увидеть в разрозненных фактах общие тенденции, найти интересную тему, откликнуться на злободневные проблемы. Он был очень принципиальным и невероятно ответственным человеком, умел говорить правду и отстаивать свои убеждения.

, заведующий отделом областной газеты «Коммунист»Родился в1938 году в городе Энгельс Саратовской области, закончил Московский государственный университет. В печати с 1964 года. В областной газете уже в 33 года стал заведующим отделом советского строительства, а позже, уже в 80-х годах возглавил экономический отдел. Совстроительство в переводе на современный язык означает социальную тематику, которая всегда волновала людей более всего. Щеглову с его педантичностью, дотошностью всегда удавалось быть в курсе всех событий, новостей во всех сферах социальной жизни, увидеть в разрозненных фактах общие тенденции, найти интересную тему, откликнуться на злободневные проблемы. Он был очень принципиальным и невероятно ответственным человеком, умел говорить правду и отстаивать свои убеждения.