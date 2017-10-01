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Журналистов приглашают к участию в IV Всероссийском конкурсе журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость»
31-октября-2017 — прочитано 12 разВ настоящее время идет прием заявок на Всероссийский конкурс журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость». Подробнее...
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Щеглов Евгений Николаевич
Щеглов Евгений Николаевич, заведующий отделом областной газеты «Коммунист»
Родился в1938 году в городе Энгельс Саратовской области, закончил Московский государственный университет. В печати с 1964 года. В областной газете уже в 33 года стал заведующим отделом советского строительства, а позже, уже в 80-х годах возглавил экономический отдел. Совстроительство в переводе на современный язык означает социальную тематику, которая всегда волновала людей более всего. Щеглову с его педантичностью, дотошностью всегда удавалось быть в курсе всех событий, новостей во всех сферах социальной жизни, увидеть в разрозненных фактах общие тенденции, найти интересную тему, откликнуться на злободневные проблемы. Он был очень принципиальным и невероятно ответственным человеком, умел говорить правду и отстаивать свои убеждения.