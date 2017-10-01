ЛЕОПОЛЬДОВ Андрей Филиппович Актуально » Летопись — 31-октября-2017 — прочитано 12 раз

Родился в с. Ртищево Сердобского уезда Саратовской губернии (ныне г. Ртищево Саратовской области) в семье дьячка местной церкви Гречушкина.

Сначала учился в пензенском духовном училище, где получил от своего дяди, ректора училища, фамилию Леопольдов, затем – в местной духовной семинарии. Пытался получить высшее образование в Петербургской духовной академии, но в 1819 г. в числе других противников политики покровительства мистицизма, проводимой министром духовных дел и народного просвещения, подвергся высылке из Петербурга за критику книг мистического направления.

Вернувшись в Пензу, Леопольдов, по приглашению дворян Симоновых, отправился в Сердобск, где организовал своего рода пансион для подготовки дворянских детей к учебным заведениям. Вскоре он перебрался в Саратов, где был причислен к канцелярии губернатора А. Д. Панчулидзева, а затем стал домашним учителем его детей.

Летом 1823 г. был принят в Московский университет на отделение словесных наук. В 1826 г. за хранение элегии А.С. Пушкина «Андрей Шенье» был арестован и осужден Новгородским уездным судом. Выйдя на свободу в 1828 г. поступил на службу в Новгородскую палату уголовного суда, а через два месяца уехал на родину, где более года «отдыхал, занимаясь науками».

В 1831–1839 гг. Леопольдов исполняет должность столоначальника камерных дел в отделении питейного сбора Саратовской казённой палаты. В январе 1839 г. переходит на службу в министерство государственных имуществ и в течение двух лет состоит окружным начальником Новоузенского уезда Саратовской губернии.

В 1841 г. он опять причисляется к щтату Саратовского губернского правления и назначается редактором «Саратовских губернских ведомостей». За время его редакторства в газете было помещено много интересных исторических статей и обнародовано немало ценных исторических документов. Он сумел поставить дело так хорошо, что «Саратовские Губернские Ведомости» заняли почётное место среди газет того времени. Он создал многочисленную сеть корреспондентов из местных чиновников, учителей и даже священнослужителей.

В 1847 г. Леопольдов становится управляющим конно-железной дорогой в посаде Дубовка. В 1850 г. – снова на службе в Саратовском губернском правлении и редактор «Саратовских губернских ведомостей». В 1851-1858 гг. – чиновник особых поручений при самарском губернаторе С.Г. Волховском, советник Самарского и Тамбовского губернских правлений, редактор «Самарских губернских ведомостей». В 1858–1861 гг. служит в Тамбове, затем возвращается в Саратов, где получает должность старшего советника Саратовского губернского правления. В 1869 г. уходит в отставку. Скончался в Саратове. похоронен на Воскресенском кладбище.

С 1825 г. Леопольдов сотрудничает как публицист с популярным в XIX в. журналом «Вестник Европы», в котором печатает статьи религиозно-философского содержания, а также различные переводы из книг античных авторов. В 1826 г. в этом журнале была опубликована его первая крупная работа «Краткое статистическое обозрение Саратовской губернии». В 1830-х гг. сотрудничает со столичными журналами «Вестник Европы», «Московский телеграф», «Северная пчела», «Сын отечества», «Дамский журнал». Он опубликовал более 150 краеведческих статей, среди которых: «О нашествии Пугачёва в Саратовский край», «Местоположение Саратова», «Географическое и статистическое известие о Саратовской губернии», «Название Аткарск и татары», «Свадебные обряды крестьян в Саратовской губернии», «Об увеселениях Саратова», «Иргизские монастыри» и ряд других.

Леопольдов – автор двухтомного «Статистического описания Саратовской губернии», увидевшего свет в 1839 г., «Исторического очерка Саратовского края», изданного в 1848 г. в Москве на его собственные средства. В 1855–1875 гг. им было издано на свои средства десять брошюр, фельетонов, оттисков статей из «Саратовского справочного листка». В его лице Саратов получил своего первого серьёзного автора, деятельность которого имела существенное значение для развития местной печати.

ЛЕОПОЛЬДОВ Андрей Филиппович (1800 – 13 апреля 1875 г.) – журналист, краевед, писатель, этнограф.Родился в с. Ртищево Сердобского уезда Саратовской губернии (ныне г. Ртищево Саратовской области) в семье дьячка местной церкви Гречушкина.Сначала учился в пензенском духовном училище, где получил от своего дяди, ректора училища, фамилию Леопольдов, затем – в местной духовной семинарии. Пытался получить высшее образование в Петербургской духовной академии, но в 1819 г. в числе других противников политики покровительства мистицизма, проводимой министром духовных дел и народного просвещения, подвергся высылке из Петербурга за критику книг мистического направления.Вернувшись в Пензу, Леопольдов, по приглашению дворян Симоновых, отправился в Сердобск, где организовал своего рода пансион для подготовки дворянских детей к учебным заведениям. Вскоре он перебрался в Саратов, где был причислен к канцелярии губернатора А. Д. Панчулидзева, а затем стал домашним учителем его детей.Летом 1823 г. был принят в Московский университет на отделение словесных наук. В 1826 г. за хранение элегии А.С. Пушкина «Андрей Шенье» был арестован и осужден Новгородским уездным судом. Выйдя на свободу в 1828 г. поступил на службу в Новгородскую палату уголовного суда, а через два месяца уехал на родину, где более года «отдыхал, занимаясь науками».В 1831–1839 гг. Леопольдов исполняет должность столоначальника камерных дел в отделении питейного сбора Саратовской казённой палаты. В январе 1839 г. переходит на службу в министерство государственных имуществ и в течение двух лет состоит окружным начальником Новоузенского уезда Саратовской губернии.В 1841 г. он опять причисляется к щтату Саратовского губернского правления и назначается редактором «Саратовских губернских ведомостей». За время его редакторства в газете было помещено много интересных исторических статей и обнародовано немало ценных исторических документов. Он сумел поставить дело так хорошо, что «Саратовские Губернские Ведомости» заняли почётное место среди газет того времени. Он создал многочисленную сеть корреспондентов из местных чиновников, учителей и даже священнослужителей.В 1847 г. Леопольдов становится управляющим конно-железной дорогой в посаде Дубовка. В 1850 г. – снова на службе в Саратовском губернском правлении и редактор «Саратовских губернских ведомостей». В 1851-1858 гг. – чиновник особых поручений при самарском губернаторе С.Г. Волховском, советник Самарского и Тамбовского губернских правлений, редактор «Самарских губернских ведомостей». В 1858–1861 гг. служит в Тамбове, затем возвращается в Саратов, где получает должность старшего советника Саратовского губернского правления. В 1869 г. уходит в отставку. Скончался в Саратове. похоронен на Воскресенском кладбище.С 1825 г. Леопольдов сотрудничает как публицист с популярным в XIX в. журналом «Вестник Европы», в котором печатает статьи религиозно-философского содержания, а также различные переводы из книг античных авторов. В 1826 г. в этом журнале была опубликована его первая крупная работа «Краткое статистическое обозрение Саратовской губернии». В 1830-х гг. сотрудничает со столичными журналами «Вестник Европы», «Московский телеграф», «Северная пчела», «Сын отечества», «Дамский журнал». Он опубликовал более 150 краеведческих статей, среди которых: «О нашествии Пугачёва в Саратовский край», «Местоположение Саратова», «Географическое и статистическое известие о Саратовской губернии», «Название Аткарск и татары», «Свадебные обряды крестьян в Саратовской губернии», «Об увеселениях Саратова», «Иргизские монастыри» и ряд других.Леопольдов – автор двухтомного «Статистического описания Саратовской губернии», увидевшего свет в 1839 г., «Исторического очерка Саратовского края», изданного в 1848 г. в Москве на его собственные средства. В 1855–1875 гг. им было издано на свои средства десять брошюр, фельетонов, оттисков статей из «Саратовского справочного листка». В его лице Саратов получил своего первого серьёзного автора, деятельность которого имела существенное значение для развития местной печати.