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31-октября-2017 — прочитано 12 разВ настоящее время идет прием заявок на Всероссийский конкурс журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость». Подробнее...
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ЛЕЙМАН Алексей Алексеевич
ЛЕЙМАН Алексей Алексеевич (18 ноября 1865 г. – после 1905 г.) – журналист, общественный деятель.
Родился в с. Екатериненштадт Николаевского уезда Самарской губернии, где получил начальное образование в школе для мальчиков Д.Ф. Гесса. Затем поступил в Вольскую прогимназию, которую окончил в 1881 г. В 1881–1885 гг. учился в Симбирской гимназии. В 1885 г. поступил в Московский университет, но был уволен с 3-го курса по распоряжению Министерства народного просвещения за политическую неблагонадежность. Выслан под надзор полиции в родное село Екатериненштадт.
Занимался сельским хозяйством. С 1905 г. принимал активное участие в общественной жизни. Несколько раз был выборщиком от крестьян в Государственную Думу. С 1906 г. – организатор и соиздатель саратовских немецких газет, в которых опубликовал большое количество статей по социально-общественным и земельным вопросам. Дальнейшая судьба неизвестна.