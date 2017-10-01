ЛЕБЕДЕВ Пётр Осипович Актуально » Летопись — 31-октября-2017 — прочитано 12 раз

Родился в с. Тростянке Балашовского уезда Саратовской губернии в семье сельского причетника.

По окончании Балашовского духовного училища учился в Саратовской духовной семинарии, но был исключён из неё в 1869 г. за несколько месяцев до выпускных экзаменов за протест против семинарского режима.

Стал работать корректором в «Саратовском справочном листке», затем учителем в казачьей школе.

В 1873 г. вернулся в «Саратовский листок» в качестве постоянного сотрудника. Писал суденбные, думские и земские отчёты, театральные рецензии, фельетоны под заглавиями «Хроника текущей жизни», «Летучие заметки» и «Провинциальные очерки», статьи по общественным вопросам, проявляя, как писали о нём коллеги, «изумительную энергию и устойчивость». В 1878 г. стал редактором газеты и в этой должности прослужил до самой смерти. Лебедев скончался в Москве, возвращаясь с зарубежного курорта, но его прах был перевезён в Саратов и погребён в Спасо-Преображенском мужском монастыре.

ЛЕБЕДЕВ Пётр Осипович (1848 г. – 9 сентября 1910 г.) – журналист, издатель.Родился в с. Тростянке Балашовского уезда Саратовской губернии в семье сельского причетника.По окончании Балашовского духовного училища учился в Саратовской духовной семинарии, но был исключён из неё в 1869 г. за несколько месяцев до выпускных экзаменов за протест против семинарского режима.Стал работать корректором в «Саратовском справочном листке», затем учителем в казачьей школе.В 1873 г. вернулся в «Саратовский листок» в качестве постоянного сотрудника. Писал суденбные, думские и земские отчёты, театральные рецензии, фельетоны под заглавиями «Хроника текущей жизни», «Летучие заметки» и «Провинциальные очерки», статьи по общественным вопросам, проявляя, как писали о нём коллеги, «изумительную энергию и устойчивость». В 1878 г. стал редактором газеты и в этой должности прослужил до самой смерти. Лебедев скончался в Москве, возвращаясь с зарубежного курорта, но его прах был перевезён в Саратов и погребён в Спасо-Преображенском мужском монастыре.