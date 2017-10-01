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31-октября-2017 — прочитано 12 разВ настоящее время идет прием заявок на Всероссийский конкурс журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость». Подробнее...
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ЛЕБЕДЕВ Пётр Осипович
ЛЕБЕДЕВ Пётр Осипович (1848 г. – 9 сентября 1910 г.) – журналист, издатель.
Родился в с. Тростянке Балашовского уезда Саратовской губернии в семье сельского причетника.
По окончании Балашовского духовного училища учился в Саратовской духовной семинарии, но был исключён из неё в 1869 г. за несколько месяцев до выпускных экзаменов за протест против семинарского режима.
Стал работать корректором в «Саратовском справочном листке», затем учителем в казачьей школе.
В 1873 г. вернулся в «Саратовский листок» в качестве постоянного сотрудника. Писал суденбные, думские и земские отчёты, театральные рецензии, фельетоны под заглавиями «Хроника текущей жизни», «Летучие заметки» и «Провинциальные очерки», статьи по общественным вопросам, проявляя, как писали о нём коллеги, «изумительную энергию и устойчивость». В 1878 г. стал редактором газеты и в этой должности прослужил до самой смерти. Лебедев скончался в Москве, возвращаясь с зарубежного курорта, но его прах был перевезён в Саратов и погребён в Спасо-Преображенском мужском монастыре.