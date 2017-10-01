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КОНОВАЛОВ Фёдор Прохорович
КОНОВАЛОВ Фёдор Прохорович – журналист, краевед, адвокат.
Родился 10 февраля 1857 г. в д. Андреевке Аткарского уезда Саратовской губернии.
Занимался самообразованием и, сдав экзамен на частного поверенного при судах, начал заниматься частной адвокатской практикой в Аткарске.
С 1890 г. стал печататься в «Саратовском дневнике» со совими этнографическими и бытовыми очерками. Увлёкся изучением старины и состоял членом Саратовской учёной архивной комиссии.