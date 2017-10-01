КОНОВАЛОВ Иван Андреевич Актуально » Летопись — 30-октября-2017 — прочитано 9 раз КОНОВАЛОВ Иван Андреевич (1883г. – 28 октяря 1911 г.) – журналист, писатель, революционный деятель.

Родился в г. Петровске Саратовской губернии. Окончил местное городское училище и поступил в Саратовскую техническую школу для почтово-телеграфных надсмотрщиков.

В 1903 г. знакомится с саратовскими социал-революционерами и вскоре привлекается к суду. По выходе из тюрьмы, через два с половиной года, он вступает в партию социал-демократов и переезжает в Петербург, где работает слесарем на Бадтийском заводе и принимает активное участие в революционной деятельности.

Ещё в Саратове Коновалов начал публиковать заметки и корреспонденции в «Приволжской газете» и «Саратовском дневнике». В заключении он вёл дневник, записывал разговоры, набрасывал портреты и характеристики, и всё это впоследствии стало богатым материалом для его статей и очерков, которые печатались в столичных толстых журналах: «Новая жизнь», «Современный мир», «Русское богатство».

В 1906 г. Коновалов был арестован и сослан в Сибирь. По возвращении из ссылки он побывал в родных местах. Родина произвела на него безотрадное впечатление, и, разочаровавшись в лучшем будущем, он покончил жизнь самоубийством в Петербурге.