КЛИНГ Генрих Петрович Актуально » Летопись — 30-октября-2017 — прочитано 9 раз КЛИНГ Генрих Петрович (12 декабря 1861 г. – 16 июня 1933 г.) – журналист, агроном, политический и общественный деятель.

Родился в семье зажиточных крестьян лютеранского вероисповедания в с. Гоффенталь Новоузенского уезда Самарской губернии.

Учился в местном приходском училище, затем в русской школе в соседнем селе Логиновка. 16 марта 1873 г. поступил в немецкое Александро-Мариинское училище в Саратове и, с преобразованием его в реальное училище, перешёл туда и окончил последнее в 1882 г. В этом же году поступил в Петровскую Земледельческую Академию в Москве, курс которой окончил в 1886 г., но не сдал двух выпускных экзаменов, т.к. был арестован .

за участие в пропагандистских кружках партии «Народная воля», занимавшихся изданием нелегальной литературы. В мае 1888 г. сослан на 5 лет в Сибирь. Вернувшись из ссылки в 1893 г., сначала работал в статистическом бюро г. Орла (тогда же досдал на сданные накануне ареста экзамены и получил диплом агронома), затем служил управляющим в имении Столыпина в Николаевском уезде Самарской губернии. 10 мая 1894 г. был арестован по подозрению в связи с народовольцами Смоленска и отправлен в Петербург. Через несколько месяцев его освободили за недоказанностью обвинения, и Клинг поселился в Саратове. Здесь он, 27 марта 1895 г., был принят в Саратовскую городскую управу городским агрономом и прослужил в этой должности до 1 декабря 1918 г. В этот же период два трехлетия (1902–1905 и 1908–1911 гг.) Клинг был членом церковного совета саратовского евангелическо-лютеранского прихода; в 1905–1908 гг. – гласным Саратовской городской думы; с 1913 г. – земский гласный Новоузенского уездного и Самарского губернского земств и членом уездного училищного совета.

С 1906 г. Клинг принимал деятельное участие в жизни местной немецкой печати. Он – дин из инициаторов по изданию газет «Deutsche Zeitiung», «Deutsche Volkszeitung» и «Volkszeitung» в которых опубликовал множество статей общего характера и в частности по сельскому хозяйству. С 1909 г. – редактор ежемесячного сельскохозяйственного журнала «Unser Landwirt» (Саратов).

Активный участник автономистского движения немцев Поволжья. Член Временного немецкого комитета в Саратове. Участник 1-ого конгресса полномочных представителей немецких колонистов 25–27 апреля 1917 г. в Саратове, представитель от Верхне-Ерусланского округа, член правления конгресса; путем закрытого голосования избран членом Центрального комитета поволжских немцев. В сентябре 1917 г. принимает участие в созыве и работе 2-го съезда в с. Сосновка (Шиллинг) и в конце года – 3-го съезда в с. Привальное (Варенбург).

С 1919 г. – заведующий сельскохозяйственным отделом Саратовского отделения Московского Центрального рабочего кооператива. В 1920 г. – заведующий опорным пунктом Государственного солонцового института. С весны 1922 г. – заведующий подотделом по животноводству (крупного рогатого скота) в Саратовском губземотделе. С 1 августа 1923 г. по 20 июня 1929 г. возглавлял концессионный отдел в Немецко-Волжском Банке Сельско-Хозяйственного Кредита.

С 26 октября 1926 г. – член Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев. С 15 июля 1929 г. – персональный пенсионер Общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев. Будучи на пенсии состоял консультантом при сельскохозяйственной секции Саратовского горсовета. В Обществе политкаторжан работал в библиотеке, приводя её в порядок; состоял членом бюро комиссии взаимопомощи, какое-то время заведовал садоводческим участком общества. С ноября 1930 г., по заданию Центрального Совета Общества политкаторжан составлял списки политических процессов 1905-1917 гг. по архивным материалам Судебной палаты и военно-окружных судов.

(12 декабря 1861 г. – 16 июня 1933 г.) – журналист, агроном, политический и общественный деятель.Родился в семье зажиточных крестьян лютеранского вероисповедания в с. Гоффенталь Новоузенского уезда Самарской губернии.Учился в местном приходском училище, затем в русской школе в соседнем селе Логиновка. 16 марта 1873 г. поступил в немецкое Александро-Мариинское училище в Саратове и, с преобразованием его в реальное училище, перешёл туда и окончил последнее в 1882 г. В этом же году поступил в Петровскую Земледельческую Академию в Москве, курс которой окончил в 1886 г., но не сдал двух выпускных экзаменов, т.к. был арестован .за участие в пропагандистских кружках партии «Народная воля», занимавшихся изданием нелегальной литературы. В мае 1888 г. сослан на 5 лет в Сибирь. Вернувшись из ссылки в 1893 г., сначала работал в статистическом бюро г. Орла (тогда же досдал на сданные накануне ареста экзамены и получил диплом агронома), затем служил управляющим в имении Столыпина в Николаевском уезде Самарской губернии. 10 мая 1894 г. был арестован по подозрению в связи с народовольцами Смоленска и отправлен в Петербург. Через несколько месяцев его освободили за недоказанностью обвинения, и Клинг поселился в Саратове. Здесь он, 27 марта 1895 г., был принят в Саратовскую городскую управу городским агрономом и прослужил в этой должности до 1 декабря 1918 г. В этот же период два трехлетия (1902–1905 и 1908–1911 гг.) Клинг был членом церковного совета саратовского евангелическо-лютеранского прихода; в 1905–1908 гг. – гласным Саратовской городской думы; с 1913 г. – земский гласный Новоузенского уездного и Самарского губернского земств и членом уездного училищного совета.С 1906 г. Клинг принимал деятельное участие в жизни местной немецкой печати. Он – дин из инициаторов по изданию газет «Deutsche Zeitiung», «Deutsche Volkszeitung» и «Volkszeitung» в которых опубликовал множество статей общего характера и в частности по сельскому хозяйству. С 1909 г. – редактор ежемесячного сельскохозяйственного журнала «Unser Landwirt» (Саратов).Активный участник автономистского движения немцев Поволжья. Член Временного немецкого комитета в Саратове. Участник 1-ого конгресса полномочных представителей немецких колонистов 25–27 апреля 1917 г. в Саратове, представитель от Верхне-Ерусланского округа, член правления конгресса; путем закрытого голосования избран членом Центрального комитета поволжских немцев. В сентябре 1917 г. принимает участие в созыве и работе 2-го съезда в с. Сосновка (Шиллинг) и в конце года – 3-го съезда в с. Привальное (Варенбург).С 1919 г. – заведующий сельскохозяйственным отделом Саратовского отделения Московского Центрального рабочего кооператива. В 1920 г. – заведующий опорным пунктом Государственного солонцового института. С весны 1922 г. – заведующий подотделом по животноводству (крупного рогатого скота) в Саратовском губземотделе. С 1 августа 1923 г. по 20 июня 1929 г. возглавлял концессионный отдел в Немецко-Волжском Банке Сельско-Хозяйственного Кредита.С 26 октября 1926 г. – член Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев. С 15 июля 1929 г. – персональный пенсионер Общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев. Будучи на пенсии состоял консультантом при сельскохозяйственной секции Саратовского горсовета. В Обществе политкаторжан работал в библиотеке, приводя её в порядок; состоял членом бюро комиссии взаимопомощи, какое-то время заведовал садоводческим участком общества. С ноября 1930 г., по заданию Центрального Совета Общества политкаторжан составлял списки политических процессов 1905-1917 гг. по архивным материалам Судебной палаты и военно-окружных судов.