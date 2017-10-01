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КИРХНЕР Александр Валерьянович
КИРХНЕР Александр Валерьянович (1860 – 1903) – журналист, общественный и политический деятель.
Родился в с. Рузлатке Петровского уезда Саратовской губернии, имении отца, военного инженера.
Учился в Саратовском реальном училище. В 1877 г. Александра арестовали за участие в революционном кружке, но отпустили за недостатком улик. Пришлось сдавать курс экстерном и уже в Москве, при техническом училище, в 1880 г. Спустя год он был снова арестован и на этот раз осуждён к ссылке в Восточную Сибирь за участие в народовольческой рабочей группе.
Работал на золотых приисках, где изобрёл особый аппарат для промывания мелкого золота. Впоследствии стал управляющим и ходил с рабочими партиями разыскивать золото по Амуру и на о. Сахалин. В 1899 г. Кирхнер переехал в Благовещенск. Здесь он стал сотрудником местной «Амурской газеты». Его статьи по местным политическим вопросам заметно оживили издание, влачившее до того жалкое существование, и привлекли симпатии общественности. Спустя год Кирхнер приобрёл газету и вёл её самомтоятельно до своей кончины, занимая боевую позицию и смело борясь с вредными явлениями местной жизни.