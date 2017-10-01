ИЗОСИМОВ Владимир Станиславович Актуально » Летопись — 30-октября-2017 — прочитано 10 раз ИЗОСИМОВ Владимир Станиславович (1964 – 2009) – журналист.

Родился в г. Харовск Вологодской области.

После окончания Ленинградского университета работал на родине, в районной прессе.

С 1995 года – в Саратове: работает в областных газетах «Саратов», «Саратовская панорама», «Новые времена», сотрудничает со многими другими СМИ. Специализировался на правоохранительной и криминальной тематике. Не раз выезжал в командировки в Чечню во время военных действий.

На родине проводится ежегодный турнир по волейболу его памяти: здесь Изосимова помнят не только как журналиста, но и как активного спортсмена.

(1964 – 2009) – журналист.Родился в г. Харовск Вологодской области.После окончания Ленинградского университета работал на родине, в районной прессе.С 1995 года – в Саратове: работает в областных газетах «Саратов», «Саратовская панорама», «Новые времена», сотрудничает со многими другими СМИ. Специализировался на правоохранительной и криминальной тематике. Не раз выезжал в командировки в Чечню во время военных действий.На родине проводится ежегодный турнир по волейболу его памяти: здесь Изосимова помнят не только как журналиста, но и как активного спортсмена.