Союз журналистов России
Саратовское отделение

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ИЗОСИМОВ Владимир Станиславович

Актуально » Летопись — 30-октября-2017 — прочитано 10 раз
ИЗОСИМОВ Владимир Станиславович (1964 – 2009) – журналист.
Родился в г. Харовск Вологодской области.
После окончания Ленинградского университета работал на родине, в районной прессе.
С 1995 года – в Саратове: работает в областных газетах «Саратов», «Саратовская панорама», «Новые времена», сотрудничает со многими другими СМИ. Специализировался на правоохранительной и криминальной тематике. Не раз выезжал в командировки в Чечню во время военных действий.
На родине проводится ежегодный турнир по волейболу его памяти: здесь Изосимова помнят не только как журналиста, но и как активного спортсмена.
ИЗОСИМОВ Владимир Станиславович