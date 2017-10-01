Союз журналистов России
Саратовское отделение

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БОЙКО Владимир Федорович

Актуально » Летопись — 29-октября-2017 — прочитано 8 раз
БОЙКО Владимир Федорович (1933-2005) – журналист, поэт.
Родился в Саратовской области в семье сельских учителей. В 1949 г. состоялся его литературный дебют: его стихи напечатали в молодежной газете. В 1956 г. окончил Московский государственный университет и стал работать в саратовских газетах: сначала – в «Заре молодежи», потом – в областной газете «Коммунист». В последней в течение многих лет был заместителем ответственного секретаря. Позже работал ответственным секретарем в «Саратовских вестях». Он был аккуратен, внимателен к мелочам и поражал всех своей эрудицией и начитанностью, интеллигентностью и отзывчивостью. В местных издательствах вышло несколько его поэтических сборников с глубокими и очень лирическими стихами. Он помог многим начинающим найти свой путь в творчестве, активно выступал как критик.
Член Союза журналистов и Союза писателей.
БОЙКО Владимир Федорович