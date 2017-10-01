ИЩЕНКО Константин Николаевич Актуально » Летопись — 15-октября-2017 — прочитано 13 раз ИЩЕНКО Константин Николаевич (1842 г. – 8 августа 1892 г.) – журналист, издатель.

Родился в местечке Хмелёво Херсонской губернии.

Окончил курс в Московской практической академии коммерческих наук.

В 1859 г. печатался под разными псевдонимами в юмористических журналах «Развлечение», «Искра», «Будильник» и «Зритель».

В 1863 г. переехал в Саратов и отсюда стал писать корреспонденции в «Биржевые ведомости» и «Русские ведомости» и работать в «Саратовском справочном листке», который возглавлял в 1869–1871 гг.

В конце 1871 г. Ищенко открыл в Саратове типографию, а в 1878 г. совместно с доктором Неродой основал газету «Саратовский дневник», которую негласно редактировал до 1880 г. В 1880–1884 гг. был её редактором-издателем.

Скончался в Саратове.

(1842 г. – 8 августа 1892 г.) – журналист, издатель.Родился в местечке Хмелёво Херсонской губернии.Окончил курс в Московской практической академии коммерческих наук.В 1859 г. печатался под разными псевдонимами в юмористических журналах «Развлечение», «Искра», «Будильник» и «Зритель».В 1863 г. переехал в Саратов и отсюда стал писать корреспонденции в «Биржевые ведомости» и «Русские ведомости» и работать в «Саратовском справочном листке», который возглавлял в 1869–1871 гг.В конце 1871 г. Ищенко открыл в Саратове типографию, а в 1878 г. совместно с доктором Неродой основал газету «Саратовский дневник», которую негласно редактировал до 1880 г. В 1880–1884 гг. был её редактором-издателем.Скончался в Саратове.