|
Союз журналистов России
Университетская 45/51, Тел.: 39-20-54, E-mail: zlatln@mail.ru
|
Популярные новости:
Партнеры:RUJ.ru - союз журналистов России
Journalist-virt.ru - журнал "Журналист"
JourMedia.ru - журнал "Журналистика и медиарынок"
Neodin64.ru - "Ты не один"
YoJo.ru - информационный портал для молодых журналистов
SchoolYJSaratov.ru - школа юного журналиста
Конкурсы:
24-мая-2017 — прочитано 368 разФонд Андрея Первозванного, Всероссийская программа «Святость материнства» при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и фонда целевого капитала «Истоки»проводят Всероссийский Подробнее...
|
ИЩЕНКО Константин Николаевич
ИЩЕНКО Константин Николаевич (1842 г. – 8 августа 1892 г.) – журналист, издатель.
Родился в местечке Хмелёво Херсонской губернии.
Окончил курс в Московской практической академии коммерческих наук.
В 1859 г. печатался под разными псевдонимами в юмористических журналах «Развлечение», «Искра», «Будильник» и «Зритель».
В 1863 г. переехал в Саратов и отсюда стал писать корреспонденции в «Биржевые ведомости» и «Русские ведомости» и работать в «Саратовском справочном листке», который возглавлял в 1869–1871 гг.
В конце 1871 г. Ищенко открыл в Саратове типографию, а в 1878 г. совместно с доктором Неродой основал газету «Саратовский дневник», которую негласно редактировал до 1880 г. В 1880–1884 гг. был её редактором-издателем.
Скончался в Саратове.