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ИСУПОВ Георгий Александрович
ИСУПОВ Георгий Александрович – чиновник, журналист.
Родился в 1853 г. в с. Нивоникольское Сердобского уезда Саратовской губернии в семье священника.
Не закончив Саратовскую духовную семинарию в 1874 г., занимался пдегогической деятельностью, потом служил в Саратовской губернской земской управе, затем в саратовском окружном суде в разных должностях по канцелярии и помощником старшего нотариуса, а потом делопроизводителем в саратовском управлении земледелия и государственных имуществ.
После выборов в Первую Государственную Думу стал профессиональным журналистом. Сначала печатался в мелких изданиях, а затем стал постоянным кореспондентом «Саратовского листка».