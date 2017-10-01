ИСУПОВ Георгий Александрович Актуально » Летопись — 15-октября-2017 — прочитано 13 раз ИСУПОВ Георгий Александрович – чиновник, журналист.

Родился в 1853 г. в с. Нивоникольское Сердобского уезда Саратовской губернии в семье священника.

Не закончив Саратовскую духовную семинарию в 1874 г., занимался пдегогической деятельностью, потом служил в Саратовской губернской земской управе, затем в саратовском окружном суде в разных должностях по канцелярии и помощником старшего нотариуса, а потом делопроизводителем в саратовском управлении земледелия и государственных имуществ.

После выборов в Первую Государственную Думу стал профессиональным журналистом. Сначала печатался в мелких изданиях, а затем стал постоянным кореспондентом «Саратовского листка».

– чиновник, журналист.Родился в 1853 г. в с. Нивоникольское Сердобского уезда Саратовской губернии в семье священника.Не закончив Саратовскую духовную семинарию в 1874 г., занимался пдегогической деятельностью, потом служил в Саратовской губернской земской управе, затем в саратовском окружном суде в разных должностях по канцелярии и помощником старшего нотариуса, а потом делопроизводителем в саратовском управлении земледелия и государственных имуществ.После выборов в Первую Государственную Думу стал профессиональным журналистом. Сначала печатался в мелких изданиях, а затем стал постоянным кореспондентом «Саратовского листка».