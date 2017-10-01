ИСЕЕВ Эраст Андреевич Актуально » Летопись — 15-октября-2017 — прочитано 14 раз ИСЕЕВ Эраст Андреевич (1859 г. [по другим данным, 1854 г.]– не ранее 1922 г.) – чиновник, журналист, политический и общественный деятель.

Потомственный дворянин, родился в Саратове. окончил Саратовскую гимназию и юридический факультет Казанского университета.

С 1875 г. – помощник присяжного поверенного округа Саратовской судебной палаты.

С 1881 г. – старший чиновник особых поручений Саратовского губернатора. В 1884 г. избран почётным мировым судьей. В 1885 г. назначен членом от правительства во вновь учреждённый Крестьянский поземельный банк.

В 1887–1890 гг. – непременный член Саратовского уездного по крестьянским делам присутствия.

В 1890–1894 гг. – участковый мировой судья по Камышинскому уезду.

В 1894–1903 гг. – член Губернской Земской управы. Затем отказался от должности, поселился в своём имении, занимаясь исключительно сельским хозяйством.

В 1904 г. избран в губернский Комитет по переустройству быта крестьян. За годы революции 1905–1907 гг. в имении Исеева произошло 7 поджогов и два покушения на поджог, одно из которых он пресёк лично, разогнав поджигателей выстрелами из браунинга.

В 1907 г. избран депутатом III Государственной Думы от Саратовской губернии, член фракции правых, член думских комиссий по запросам и о путях сообщения. Считался специалистом по вопросам судоходства и рыболовства. Принимал участие в деятельности дворянских обществ, был уполномоченным съездов Объединенного Дворянства от Саратовской губернии. Играл заметную роль в право-монархическом движении, был почётным председателем Саратовского отделения Союза русского народа (черносотенцы) и принимал активное участие в монархических Совещаниях. В 1910-е гг. редактрировал в Саратове монархическую газету «Волга».

После Великой Октябрьской социалистической революции 1917 г. эмигрировал. В начале 1920-х гг. жил в г. Баня-Лука в королевстве СХС (сербов, хорватов и словенцев – будущая Югославия). Член Русской парламентской группы.



(1859 г. [по другим данным, 1854 г.]– не ранее 1922 г.) – чиновник, журналист, политический и общественный деятель.Потомственный дворянин, родился в Саратове. окончил Саратовскую гимназию и юридический факультет Казанского университета.С 1875 г. – помощник присяжного поверенного округа Саратовской судебной палаты.С 1881 г. – старший чиновник особых поручений Саратовского губернатора. В 1884 г. избран почётным мировым судьей. В 1885 г. назначен членом от правительства во вновь учреждённый Крестьянский поземельный банк.В 1887–1890 гг. – непременный член Саратовского уездного по крестьянским делам присутствия.В 1890–1894 гг. – участковый мировой судья по Камышинскому уезду.В 1894–1903 гг. – член Губернской Земской управы. Затем отказался от должности, поселился в своём имении, занимаясь исключительно сельским хозяйством.В 1904 г. избран в губернский Комитет по переустройству быта крестьян. За годы революции 1905–1907 гг. в имении Исеева произошло 7 поджогов и два покушения на поджог, одно из которых он пресёк лично, разогнав поджигателей выстрелами из браунинга.В 1907 г. избран депутатом III Государственной Думы от Саратовской губернии, член фракции правых, член думских комиссий по запросам и о путях сообщения. Считался специалистом по вопросам судоходства и рыболовства. Принимал участие в деятельности дворянских обществ, был уполномоченным съездов Объединенного Дворянства от Саратовской губернии. Играл заметную роль в право-монархическом движении, был почётным председателем Саратовского отделения Союза русского народа (черносотенцы) и принимал активное участие в монархических Совещаниях. В 1910-е гг. редактрировал в Саратове монархическую газету «Волга».После Великой Октябрьской социалистической революции 1917 г. эмигрировал. В начале 1920-х гг. жил в г. Баня-Лука в королевстве СХС (сербов, хорватов и словенцев – будущая Югославия). Член Русской парламентской группы.