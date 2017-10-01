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ИСЕЕВ Эраст Андреевич
ИСЕЕВ Эраст Андреевич (1859 г. [по другим данным, 1854 г.]– не ранее 1922 г.) – чиновник, журналист, политический и общественный деятель.
Потомственный дворянин, родился в Саратове. окончил Саратовскую гимназию и юридический факультет Казанского университета.
С 1875 г. – помощник присяжного поверенного округа Саратовской судебной палаты.
С 1881 г. – старший чиновник особых поручений Саратовского губернатора. В 1884 г. избран почётным мировым судьей. В 1885 г. назначен членом от правительства во вновь учреждённый Крестьянский поземельный банк.
В 1887–1890 гг. – непременный член Саратовского уездного по крестьянским делам присутствия.
В 1890–1894 гг. – участковый мировой судья по Камышинскому уезду.
В 1894–1903 гг. – член Губернской Земской управы. Затем отказался от должности, поселился в своём имении, занимаясь исключительно сельским хозяйством.
В 1904 г. избран в губернский Комитет по переустройству быта крестьян. За годы революции 1905–1907 гг. в имении Исеева произошло 7 поджогов и два покушения на поджог, одно из которых он пресёк лично, разогнав поджигателей выстрелами из браунинга.
В 1907 г. избран депутатом III Государственной Думы от Саратовской губернии, член фракции правых, член думских комиссий по запросам и о путях сообщения. Считался специалистом по вопросам судоходства и рыболовства. Принимал участие в деятельности дворянских обществ, был уполномоченным съездов Объединенного Дворянства от Саратовской губернии. Играл заметную роль в право-монархическом движении, был почётным председателем Саратовского отделения Союза русского народа (черносотенцы) и принимал активное участие в монархических Совещаниях. В 1910-е гг. редактрировал в Саратове монархическую газету «Волга».
После Великой Октябрьской социалистической революции 1917 г. эмигрировал. В начале 1920-х гг. жил в г. Баня-Лука в королевстве СХС (сербов, хорватов и словенцев – будущая Югославия). Член Русской парламентской группы.