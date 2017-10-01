ЗНАМЕНСКИЙ Василий Кузьмич Актуально » Летопись — 15-октября-2017 — прочитано 12 раз ЗНАМЕНСКИЙ Василий Кузьмич – адвокат.

Родился в семье священника Саратовской епархии. По окончании Саратовской духовной семинарии служил в канцелярии прокурора Саратовской судебной палаты, занимаясь, в то же время, частными уроками. Затем занялся адвокатурой среди крестьян и поселился в слободе Еланка Аткарского уезда. Впоследствии переехал в Урюпинскую станицу области Войска Донского.

С 1869 г. – постоянный корреспондент «Саратовского листка».

Умер 22 января 1875 г. в Саратове.

