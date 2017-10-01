|
Союз журналистов России
Университетская 45/51, Тел.: 39-20-54, E-mail: zlatln@mail.ru
|
Популярные новости:
Партнеры:RUJ.ru - союз журналистов России
Journalist-virt.ru - журнал "Журналист"
JourMedia.ru - журнал "Журналистика и медиарынок"
Neodin64.ru - "Ты не один"
YoJo.ru - информационный портал для молодых журналистов
SchoolYJSaratov.ru - школа юного журналиста
Конкурсы:
24-мая-2017 — прочитано 368 разФонд Андрея Первозванного, Всероссийская программа «Святость материнства» при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и фонда целевого капитала «Истоки»проводят Всероссийский Подробнее...
|
ЗНАМЕНСКИЙ Василий Кузьмич
ЗНАМЕНСКИЙ Василий Кузьмич – адвокат.
Родился в семье священника Саратовской епархии. По окончании Саратовской духовной семинарии служил в канцелярии прокурора Саратовской судебной палаты, занимаясь, в то же время, частными уроками. Затем занялся адвокатурой среди крестьян и поселился в слободе Еланка Аткарского уезда. Впоследствии переехал в Урюпинскую станицу области Войска Донского.
С 1869 г. – постоянный корреспондент «Саратовского листка».
Умер 22 января 1875 г. в Саратове.