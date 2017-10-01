Союз журналистов России
Саратовское отделение

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ЗНАМЕНСКИЙ Василий Кузьмич

Актуально » Летопись — 15-октября-2017 — прочитано 12 раз
ЗНАМЕНСКИЙ Василий Кузьмич – адвокат.
Родился в семье священника Саратовской епархии. По окончании Саратовской духовной семинарии служил в канцелярии прокурора Саратовской судебной палаты, занимаясь, в то же время, частными уроками. Затем занялся адвокатурой среди крестьян и поселился в слободе Еланка Аткарского уезда. Впоследствии переехал в Урюпинскую станицу области Войска Донского.
С 1869 г. – постоянный корреспондент «Саратовского листка».
Умер 22 января 1875 г. в Саратове.