ЗАЙКОВСКИЙ Людвиг Викторович Актуально » Летопись — 15-октября-2017 — прочитано 13 раз ЗАЙКОВСКИЙ Людвиг Викторович – чиновник.

Родился в дворянской семьье в имении Окулово Рязанской губернии.

Служил в Саратовской губернской земской управе сначала заведующим оценочным отделением, затем секретарём. В 1890-е гг. вёл отдел передовых статей и печатал материалы по вопросам земства в «Саратовском листке».