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24-мая-2017 — прочитано 368 разФонд Андрея Первозванного, Всероссийская программа «Святость материнства» при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и фонда целевого капитала «Истоки»проводят Всероссийский Подробнее...
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ЗАЙКОВСКИЙ Людвиг Викторович
ЗАЙКОВСКИЙ Людвиг Викторович – чиновник.
Родился в дворянской семьье в имении Окулово Рязанской губернии.
Служил в Саратовской губернской земской управе сначала заведующим оценочным отделением, затем секретарём. В 1890-е гг. вёл отдел передовых статей и печатал материалы по вопросам земства в «Саратовском листке».