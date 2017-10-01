ЖИЛКИН Иван Васильевич Актуально » Летопись — 15-октября-2017 — прочитано 12 раз ЖИЛКИН Иван Васильевич (24 февраля [8 марта] 1874 г. — 21 октября 1958 г.) – журналист, публицист, общественный и политический деятель.

Родился в Вольске в семье старообрядцев.

По окончании в 1891 г. Вольского городского училища до 1898 г. служил писарем в Вольской мещанской городской управе. Давал частные уроки. Стал писать корреспонденции в «Саратовский дневник».

В 1898–1901 г. – сотрудник и секретарь газеты «Неделя» в Петербурге.

В 1901 г. прошёл пешком 5 губерний. По возвращении, по заданию редакции «Саратовского дневника» путешествовал по Саратовской губернии и публиковал «Уездные картинки». Когда, под административным давлением, направление газеты изменилось, уехал в Уральск и редактировал газету «Уралец» (1903). Затем отправился в Петербург, где печатался в газетах «Санкт-Петербургские ведомости», «Наша жизнь», «Товарищ», «Слово», «Радикал», «Русское слово».

14 апреля 1906 г. был избран депутатом Первой Государственной думы от Саратовской губернии. Стал одним из организаторов и лидеров Трудовой группы. Член финансовой комиссии. Проявил себя как прекрасный оратор, выступая по разным вопросам: аграрному, о депутатской неприкосновенности, о политической амнистии, о смертной казни, о составлении Наказа Государственной думы, о Крестьянском союзе и другим. Занимал во фракции умеренную позицию, высказываясь за мирную законодательную работу в Государственной Думы. Подписал законопроект «О гражданском равенстве», заявление об образовании Комиссии по расследованию преступлений должностных лиц.

После роспуска Думы подписал «Выборгское воззвание», за что отсидел три месяца в тюрьме и лишился избирательных прав. Член Временного и Постоянного комитетов Трудовой группы, с 1907 г. – член её центрального комитета. Входил в состав редколлегии газет «Известия крестьянских депутатов» и «Трудовой народ» (1907). С 1909 г. отошёл от политической деятельности, и работал в редакции журнала «Вестник Европы», где вёл отдел «Провинциальное обозрение».

После Великой Октябрьской социалистической революции 1917 г. – председатель Московского клуба писателей, товарищ председателя и член Правления Союза писателей. В 1919–1920 гг. – секретарь Московского товарищества писателей. С 1934 г. – член Союза советских писателей. В 1920-х гг. работал в различных культурно-просветительных учреждениях. Под псевдонимом Иван Вершинин печатался в газете «Известия ВЦИК», журналах «Красная Нива» и «Прожектор».

Автор книг для детей.

Скончался в Москве.

(24 февраля [8 марта] 1874 г. — 21 октября 1958 г.) – журналист, публицист, общественный и политический деятель.Родился в Вольске в семье старообрядцев.По окончании в 1891 г. Вольского городского училища до 1898 г. служил писарем в Вольской мещанской городской управе. Давал частные уроки. Стал писать корреспонденции в «Саратовский дневник».В 1898–1901 г. – сотрудник и секретарь газеты «Неделя» в Петербурге.В 1901 г. прошёл пешком 5 губерний. По возвращении, по заданию редакции «Саратовского дневника» путешествовал по Саратовской губернии и публиковал «Уездные картинки». Когда, под административным давлением, направление газеты изменилось, уехал в Уральск и редактировал газету «Уралец» (1903). Затем отправился в Петербург, где печатался в газетах «Санкт-Петербургские ведомости», «Наша жизнь», «Товарищ», «Слово», «Радикал», «Русское слово».14 апреля 1906 г. был избран депутатом Первой Государственной думы от Саратовской губернии. Стал одним из организаторов и лидеров Трудовой группы. Член финансовой комиссии. Проявил себя как прекрасный оратор, выступая по разным вопросам: аграрному, о депутатской неприкосновенности, о политической амнистии, о смертной казни, о составлении Наказа Государственной думы, о Крестьянском союзе и другим. Занимал во фракции умеренную позицию, высказываясь за мирную законодательную работу в Государственной Думы. Подписал законопроект «О гражданском равенстве», заявление об образовании Комиссии по расследованию преступлений должностных лиц.После роспуска Думы подписал «Выборгское воззвание», за что отсидел три месяца в тюрьме и лишился избирательных прав. Член Временного и Постоянного комитетов Трудовой группы, с 1907 г. – член её центрального комитета. Входил в состав редколлегии газет «Известия крестьянских депутатов» и «Трудовой народ» (1907). С 1909 г. отошёл от политической деятельности, и работал в редакции журнала «Вестник Европы», где вёл отдел «Провинциальное обозрение».После Великой Октябрьской социалистической революции 1917 г. – председатель Московского клуба писателей, товарищ председателя и член Правления Союза писателей. В 1919–1920 гг. – секретарь Московского товарищества писателей. С 1934 г. – член Союза советских писателей. В 1920-х гг. работал в различных культурно-просветительных учреждениях. Под псевдонимом Иван Вершинин печатался в газете «Известия ВЦИК», журналах «Красная Нива» и «Прожектор».Автор книг для детей.Скончался в Москве.