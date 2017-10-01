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ЕЛИЦУР Василий Глебович
ЕЛИЦУР Василий Глебович (20 декабря 1870 г. – ?) – чиновник.
Родился в г. Козлов Тамбовской губернии.
По окончании местного уездного училища работал на железнодорожной станции, а затем в управлении железной дороги. Вместе с этим учреждением перебрался в Саратов в 1892 г. Здесь он стал постоянным членом Общества изящных искусств и писал кореспонденции для «Саратовского листка» и «Саратовского дневника». Впоследствии, как охотник-любитель, печатался в специальных охотничьих изданиях.