ЕЛИЦУР Василий Глебович Актуально » Летопись — 15-октября-2017 — прочитано 12 раз ЕЛИЦУР Василий Глебович (20 декабря 1870 г. – ?) – чиновник.

Родился в г. Козлов Тамбовской губернии.

По окончании местного уездного училища работал на железнодорожной станции, а затем в управлении железной дороги. Вместе с этим учреждением перебрался в Саратов в 1892 г. Здесь он стал постоянным членом Общества изящных искусств и писал кореспонденции для «Саратовского листка» и «Саратовского дневника». Впоследствии, как охотник-любитель, печатался в специальных охотничьих изданиях.