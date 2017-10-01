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ДУХОВНИКОВ Флегонт Васильевич
ДУХОВНИКОВ Флегонт Васильевич (1844 г. – 1 февраля 1897 г.) – педагог, книготорговец, археолог, краевед.
Родился в Хвалынске.
Образование получил в Саратовской духовной семинарии и на педагогических курсах в Казани.
В течение нескольких лет был преподавателем в разных саратовских средних учебных заведениях. В 1876 г. открыл в Саратове педагогический книжный магазин, который просуществовал много лет. Занимался археологическими раскопками в Саратовской и Самарской губерниях. Много предметов, найденных им при раскопках Увека, отправил в императорскую археологическую комиссию в Санкт-Петербург. Духовников был одним из первых составителей саратовской летописи.
Скончался в Саратове от чахотки.