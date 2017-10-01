ДУХОВНИКОВ Флегонт Васильевич Актуально » Летопись — 15-октября-2017 — прочитано 11 раз ДУХОВНИКОВ Флегонт Васильевич (1844 г. – 1 февраля 1897 г.) – педагог, книготорговец, археолог, краевед.

Родился в Хвалынске.

Образование получил в Саратовской духовной семинарии и на педагогических курсах в Казани.

В течение нескольких лет был преподавателем в разных саратовских средних учебных заведениях. В 1876 г. открыл в Саратове педагогический книжный магазин, который просуществовал много лет. Занимался археологическими раскопками в Саратовской и Самарской губерниях. Много предметов, найденных им при раскопках Увека, отправил в императорскую археологическую комиссию в Санкт-Петербург. Духовников был одним из первых составителей саратовской летописи.

Скончался в Саратове от чахотки.