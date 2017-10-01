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ДУРАСОВ Виссарион Иванович
ДУРАСОВ Виссарион Иванович (1835 – 8 ноября 1891 г.) – чиновник.
Родился в Саратове.
Учился в Саратовской гимназии. Окончил факультет восточных языков Петербургского университета. В 1857 г. поступил на службу в канцелярию петербургского губернатора и на должность канцелярского чиновника публичной библиотеки в отеделение истории литературы и полиграфии. По семейным обстоятельствам переехал в Саратов в январе 1859 г. и стал служить в канцелярии саратовского губернатора: работал правителем канцелярии строительной и дорожной комиссии, советником, бухгалтером губернского правления, чиновником особых поручений, наконец, незадлго до смерти, в правлении учебно-воспитательного приюта при губернской земской управе.
Сотрудничал с «Саратовским листком». Первой его публикацией, в 1872 г., стали «Воспоминания солдата былых времён». Затем рассказывал на страницах газеты о судебных делах давнего времени.
Умер в Саратове.