ДУРАСОВ Виссарион Иванович Актуально » Летопись — 15-октября-2017 — прочитано 9 раз ДУРАСОВ Виссарион Иванович (1835 – 8 ноября 1891 г.) – чиновник.

Родился в Саратове.

Учился в Саратовской гимназии. Окончил факультет восточных языков Петербургского университета. В 1857 г. поступил на службу в канцелярию петербургского губернатора и на должность канцелярского чиновника публичной библиотеки в отеделение истории литературы и полиграфии. По семейным обстоятельствам переехал в Саратов в январе 1859 г. и стал служить в канцелярии саратовского губернатора: работал правителем канцелярии строительной и дорожной комиссии, советником, бухгалтером губернского правления, чиновником особых поручений, наконец, незадлго до смерти, в правлении учебно-воспитательного приюта при губернской земской управе.

Сотрудничал с «Саратовским листком». Первой его публикацией, в 1872 г., стали «Воспоминания солдата былых времён». Затем рассказывал на страницах газеты о судебных делах давнего времени.

Умер в Саратове.