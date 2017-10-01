ХАРДИКОВ Юрий Иванович Актуально » Летопись — 10-октября-2017 — прочитано 25 раз ХАРДИКОВ Юрий Иванович – журналист.

Родился в 1937 г. в поселке Чир-Юрт Кизил-Юртовского района Республики Дагестан. Выпускник филологического факультета Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского 1966 года.

Работал литературным сотрудником газеты «За победу коммунизма», занимал должность инструктора Базарнокарабулакского райкома КПСС, заведующего отделом агитации и пропаганды, главным редактором Базарнокарабулакской газеты «Вестник района».

За большой личный вклад в развитие СМИ, многолетний и плодотворный труд неоднократно поощрялся Почётными грамотами Базарнокарабулакского муниципального района. Награждён дипломом регионального отделения Союза журналистов за победу в конкурсе на лучшую журналистскую работу года «Золотое перо-98», Почётным знаком губернатора Саратовской области «За любовь к родной земле», Почётными грамотами Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ, Российского профсоюза работников культуры, губернатора и комитета по информации и печати Саратовской области.

Заслуженный работник культуры России. Член Союза журналистов России.

