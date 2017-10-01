ЯКОВЛЕВА Людмила Никитична Актуально » Летопись — 10-октября-2017 — прочитано 26 раз ЯКОВЛЕВА Людмила Никитична (1940–2011) – журналист, общественный деятель.

Родилась в 1940 г. в г. Ленинск Волгоградской области. В 1962 г. закончила филологический факультет Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.

После окончания вуза была организатором радиовещания Саратовского района, затем заведующим отделом писем, заместителем редактора газеты «Большая Волга». Занимала должность заведующей кабинетом политического просвещения на Саратовском ордена Трудового Красного Знамени заводе технического стекла, редактора газеты «Заводская правда». Её статьи и очерки печатались в областных, союзных и российских изданиях. Была одним из организаторов первого независимого СМИ Саратовской области – газеты социально-экономической информации «Советы. Факты. События» («СОВФАКС») и соучредителем Некоммерческой организации «Редакция “СОВФАКС”», руководителем независимого творческого журналистского коллектива.

В 1990 г. Людмила Яковлева первой в Саратовской области обратилась к теме политических репрессий и подготовила публицистический очерк «Альма-мачеха» о судьбе семи саратовских студентов, осуждённых на большие сроки по политическим мотивам, и ответственности должностных лиц за сломанные судьбы молодых людей. Публикацию поддержала «Литературная газета». После выхода статьи Людмила Яковлева выдержала годичный судебный процесс председателя коллегии по уголовным делам Саратовской области, в свое время осудившего студентов, и выиграла его. Получила также известность как один из основателей нового направления – социальной журналистики.

Автор и составитель свыше 10 научно-публицистических и историко-публицистических книг. Удостаивалась профессиональных премий и наград в советское и постсоветское время. Лауреат всероссийского конкурса «Российская периодика и социально уязвимые слои населения». С книгой «Горизонты поиска и созидания» стали победителем Всероссийского конкурса ОАО «ГАЗПРОМ». Написала и подготовила к печати книгу семейной историографии «Не сломленные бурей».

Руководители саратовских промышленных предприятий учредили премию имени Л.Н. Яковлевой за лучшее достижение в социальной журналистике региона.

Член Союза журналистов СССР и России.

(1940–2011) – журналист, общественный деятель.Родилась в 1940 г. в г. Ленинск Волгоградской области. В 1962 г. закончила филологический факультет Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.После окончания вуза была организатором радиовещания Саратовского района, затем заведующим отделом писем, заместителем редактора газеты «Большая Волга». Занимала должность заведующей кабинетом политического просвещения на Саратовском ордена Трудового Красного Знамени заводе технического стекла, редактора газеты «Заводская правда». Её статьи и очерки печатались в областных, союзных и российских изданиях. Была одним из организаторов первого независимого СМИ Саратовской области – газеты социально-экономической информации «Советы. Факты. События» («СОВФАКС») и соучредителем Некоммерческой организации «Редакция “СОВФАКС”», руководителем независимого творческого журналистского коллектива.В 1990 г. Людмила Яковлева первой в Саратовской области обратилась к теме политических репрессий и подготовила публицистический очерк «Альма-мачеха» о судьбе семи саратовских студентов, осуждённых на большие сроки по политическим мотивам, и ответственности должностных лиц за сломанные судьбы молодых людей. Публикацию поддержала «Литературная газета». После выхода статьи Людмила Яковлева выдержала годичный судебный процесс председателя коллегии по уголовным делам Саратовской области, в свое время осудившего студентов, и выиграла его. Получила также известность как один из основателей нового направления – социальной журналистики.Автор и составитель свыше 10 научно-публицистических и историко-публицистических книг. Удостаивалась профессиональных премий и наград в советское и постсоветское время. Лауреат всероссийского конкурса «Российская периодика и социально уязвимые слои населения». С книгой «Горизонты поиска и созидания» стали победителем Всероссийского конкурса ОАО «ГАЗПРОМ». Написала и подготовила к печати книгу семейной историографии «Не сломленные бурей».Руководители саратовских промышленных предприятий учредили премию имени Л.Н. Яковлевой за лучшее достижение в социальной журналистике региона.Член Союза журналистов СССР и России.