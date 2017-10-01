ФИРСОВА Анна Александровна Актуально » Летопись — 10-октября-2017 — прочитано 23 раз ФИРСОВА Анна Александровна – журналист.

Родилась в 1988 г. г. Энгельс Саратовской области. Окончила Поволжскую академию государственной службы им.П.А. Столыпина.

Работала секретарем-референтом Саратовского регионального отделения Союза журналистов России, затем – консультантом отдела общественных отношений в администрации Энгельсского муниципального района.

Публиковалась в студенческих, городских и областных газетах.

Член Союза журналистов России.