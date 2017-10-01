|
Союз журналистов России
Университетская 45/51, Тел.: 39-20-54, E-mail: zlatln@mail.ru
|
Популярные новости:
Партнеры:RUJ.ru - союз журналистов России
Journalist-virt.ru - журнал "Журналист"
JourMedia.ru - журнал "Журналистика и медиарынок"
Neodin64.ru - "Ты не один"
YoJo.ru - информационный портал для молодых журналистов
SchoolYJSaratov.ru - школа юного журналиста
Конкурсы:
24-мая-2017 — прочитано 361 разФонд Андрея Первозванного, Всероссийская программа «Святость материнства» при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и фонда целевого капитала «Истоки»проводят Всероссийский Подробнее...
|
ФИРСОВА Анна Александровна
ФИРСОВА Анна Александровна – журналист.
Родилась в 1988 г. г. Энгельс Саратовской области. Окончила Поволжскую академию государственной службы им.П.А. Столыпина.
Работала секретарем-референтом Саратовского регионального отделения Союза журналистов России, затем – консультантом отдела общественных отношений в администрации Энгельсского муниципального района.
Публиковалась в студенческих, городских и областных газетах.
Член Союза журналистов России.