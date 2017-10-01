ШЕЛОМАНОВА Марина Николаевна Актуально » Летопись — 10-октября-2017 — прочитано 21 раз ШЕЛОМАНОВА Марина Николаевна – журналист.

Родилась в 1963 г. в с. Воскресенское Саратовской области.

Закончила Саратовский государственный университет им. Н. Чернышевского (исторический факультет). Начинала свою работу в районной газете в должности радиоорганизатора. За семь лет освоила пять специальностей, трудилась в районке корреспондентом, завотделом, ответственным секретарем. Возглавила редакцию районной газеты. Успешно трудилась в администрации района заместителем главы по анализу, информации и общественным отношениям.

Награждена почетными грамотами районного и областного значения, Почетной грамотой Губернатора Саратовской области за многолетний добросовестный труд в СМИ, а также медалью за активное участие журналистов во Всероссийской переписи. За активную общественную работу она имеет Благодарности от Государственной Думы РФ, от правительства региона и руководства муниципального района.

Редакция районной газеты активно участвует в областных и федеральных конкурсах и ежегодно коллектив побеждает в них, получая гранты. Член Союза журналистов России.