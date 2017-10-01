Союз журналистов России
Саратовское отделение

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ЯНЧЕНКО Владимир Леонович

Актуально » Летопись — 10-октября-2017 — прочитано 21 раз
ЯНЧЕНКО Владимир Леонович – фотокорреспондент.
Родился в 1953 г. в д. Крутоберёзка Брянской области. В 1979 г. закончил физический факультет Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.
Работал в газетах «Заря Молодёжи», «Железнодорожник Поволжья», «Коммунист», «Комсомольская Правда», «Время», «Родной город», «Российская газета», «Неделя Области».
Награждён юбилейной медалью «Российской Газеты», Почётными грамотами различных органов власти, Союза журналистов России.

ЯНЧЕНКО Владимир Леонович