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ЯНЧЕНКО Владимир Леонович
ЯНЧЕНКО Владимир Леонович – фотокорреспондент.
Родился в 1953 г. в д. Крутоберёзка Брянской области. В 1979 г. закончил физический факультет Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.
Работал в газетах «Заря Молодёжи», «Железнодорожник Поволжья», «Коммунист», «Комсомольская Правда», «Время», «Родной город», «Российская газета», «Неделя Области».
Награждён юбилейной медалью «Российской Газеты», Почётными грамотами различных органов власти, Союза журналистов России.