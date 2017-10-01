ЯНЧЕНКО Владимир Леонович Актуально » Летопись — 10-октября-2017 — прочитано 21 раз ЯНЧЕНКО Владимир Леонович – фотокорреспондент.

Родился в 1953 г. в д. Крутоберёзка Брянской области. В 1979 г. закончил физический факультет Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.

Работал в газетах «Заря Молодёжи», «Железнодорожник Поволжья», «Коммунист», «Комсомольская Правда», «Время», «Родной город», «Российская газета», «Неделя Области».

Награждён юбилейной медалью «Российской Газеты», Почётными грамотами различных органов власти, Союза журналистов России.



– фотокорреспондент.Родился в 1953 г. в д. Крутоберёзка Брянской области. В 1979 г. закончил физический факультет Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.Работал в газетах «Заря Молодёжи», «Железнодорожник Поволжья», «Коммунист», «Комсомольская Правда», «Время», «Родной город», «Российская газета», «Неделя Области».Награждён юбилейной медалью «Российской Газеты», Почётными грамотами различных органов власти, Союза журналистов России.