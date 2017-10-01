ЯКОВЛЕВ Виктор Григорьевич Актуально » Летопись — 10-октября-2017 — прочитано 16 раз ЯКОВЛЕВ Виктор Григорьевич (1925–2010) - журналист.

Родился в г. Саратове. В 1959 г. окончил Саратовскую Высшую партийную школу. Участник Великой Отечественной войны. К журналистике приобщился в период службы в армии, когда являлся внештатным корреспондентом газеты «Советский воин».

Работал ответственным секретарем, редактором газеты «Большая Волга» Саратовского района Саратовской области, литсотрудником областной газеты «Коммунист», заведующим отделом печати обкома КПСС, корреспондентом ТАСС по Саратовской области. В последней должности он проработал 17 лет штатным корреспондентом и ещё 10 лет внештатным, находясь на пенсии.

Заслуженный работник культуры РСФСР. Активист ветеранского движения. Награждён орденом Отечественной войны I степени и 19-ю медалями. Автор 12 сборников очерков и рассказов.

Член Союза журналистов России.