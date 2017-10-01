Союз журналистов России
Саратовское отделение

Университетская 45/51, Тел.: 39-20-54, E-mail: zlatln@mail.ru
 
Популярные новости:
Презентация проекта «Летописцы истории страны» стала пр ...
Актуально » Главные новости » Читать...
Говорит Саратов! Ты помнишь, товарищ?
Актуально » Летопись » Читать...
ЛЕЙЛА, ИЛИ ГОЛОС КРАСИВОГО ЧЕЛОВЕКА
Новости, Поздравления » Читать...
«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Партнеры:
RUJ.ru - союз журналистов России
Journalist-virt.ru - журнал "Журналист"
JourMedia.ru - журнал "Журналистика и медиарынок"
Neodin64.ru - "Ты не один"
YoJo.ru - информационный портал для молодых журналистов
SchoolYJSaratov.ru - школа юного журналиста
Конкурсы:
Журналистов приглашают к участию в конкурсе "Семья и будущее России"-2017
24-мая-2017 — прочитано 361 раз
Фонд Андрея Первозванного, Всероссийская программа «Святость материнства» при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и фонда целевого капитала «Истоки»проводят Всероссийский Подробнее...
Все конкурсы!

ЯКОВЛЕВ Виктор Григорьевич

Актуально » Летопись — 10-октября-2017 — прочитано 16 раз
ЯКОВЛЕВ Виктор Григорьевич (1925–2010) - журналист.
Родился в г. Саратове. В 1959 г. окончил Саратовскую Высшую партийную школу. Участник Великой Отечественной войны. К журналистике приобщился в период службы в армии, когда являлся внештатным корреспондентом газеты «Советский воин».
Работал ответственным секретарем, редактором газеты «Большая Волга» Саратовского района Саратовской области, литсотрудником областной газеты «Коммунист», заведующим отделом печати обкома КПСС, корреспондентом ТАСС по Саратовской области. В последней должности он проработал 17 лет штатным корреспондентом и ещё 10 лет внештатным, находясь на пенсии.
Заслуженный работник культуры РСФСР. Активист ветеранского движения. Награждён орденом Отечественной войны I степени и 19-ю медалями. Автор 12 сборников очерков и рассказов.
Член Союза журналистов России.