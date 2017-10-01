ЯЗВИЦКИЙ Валерий Иоильевич Актуально » Летопись — 10-октября-2017 — прочитано 21 раз ЯЗВИЦКИЙ Валерий Иоильевич (24 января 1883 г. – 21 октября 1957 г.) – писатель-фантаст, учёный, революционер.

Родился в с. Орлов Гай (ныне Ершовский район) в семье земского доктора. Учился в Пензенской гимназии, 1-й саратовской мужской классической гимназии и 2-й казанской гимназии. Потом учился на историко-филологическом факультете Казанского университета. Во время учёбы работал секретарём в газете «Волжский листок». В 1903 г. вступил в РСДРП. В революционном 1905 г. был арестован и заключён в тюрьму, а позже отправлен в ссылку в г. Мезень. Там издавал газету «Мезенский рабочий», принимал участие в спектаклях местного любительского театра.

После бегства за границу окончил естественный факультет Женевского университета, некоторое время жил на квартире у В.И. Ленина, Продолжал писать стихи и прозу, много печатался в периодике, играл в любительских спектаклях женевского клуба политических эмигрантов, где ставились и его пьесы.

В 1910 г., окончив университет, переехал в Болгарию и работал в биологической лаборатории профессора П.И. Бахметьева, который в то время занимался проблемами анабиоза насекомых и животных.

За историческое исследование «Кто был Кирджали?» по творчеству Пушкина был избран действительным членом Российской академии наук. В 1912 г., пересмотрев свои политические взгляды, вышел из РСДРП, стал собственным корреспондентом газет «Русские ведомости» и «Утро России» в Болгарии. С началом Первой мировой войны уехал в Румынию и Сербию на фронт корреспондентом и опубликовал серию статей «В сербских окопах». Осенью 1915 г. Язвицкий вернулся в Россию и после революции 1917 г. служил в Красной Армии.

В 1920-х гг. отошёл от революционной деятельности и посвятил себя науке и литературе. Работал в наркоме просвещения, издавал научно-популярные брошюры, работал над историческими романами. Во время Великой Отечественной войны служил начальником ПВО одной из зон в Москве, начал писать роман-эпопею «Иван III – государь всея Руси», который частями был издан в 1946–1955 гг. Автор исторических романов, фантастических повестей и рассказов.

Умер в Москве. За два года до смерти был награждён орденом Трудового Красного Знамени.

(24 января 1883 г. – 21 октября 1957 г.) – писатель-фантаст, учёный, революционер.Родился в с. Орлов Гай (ныне Ершовский район) в семье земского доктора. Учился в Пензенской гимназии, 1-й саратовской мужской классической гимназии и 2-й казанской гимназии. Потом учился на историко-филологическом факультете Казанского университета. Во время учёбы работал секретарём в газете «Волжский листок». В 1903 г. вступил в РСДРП. В революционном 1905 г. был арестован и заключён в тюрьму, а позже отправлен в ссылку в г. Мезень. Там издавал газету «Мезенский рабочий», принимал участие в спектаклях местного любительского театра.После бегства за границу окончил естественный факультет Женевского университета, некоторое время жил на квартире у В.И. Ленина, Продолжал писать стихи и прозу, много печатался в периодике, играл в любительских спектаклях женевского клуба политических эмигрантов, где ставились и его пьесы.В 1910 г., окончив университет, переехал в Болгарию и работал в биологической лаборатории профессора П.И. Бахметьева, который в то время занимался проблемами анабиоза насекомых и животных.За историческое исследование «Кто был Кирджали?» по творчеству Пушкина был избран действительным членом Российской академии наук. В 1912 г., пересмотрев свои политические взгляды, вышел из РСДРП, стал собственным корреспондентом газет «Русские ведомости» и «Утро России» в Болгарии. С началом Первой мировой войны уехал в Румынию и Сербию на фронт корреспондентом и опубликовал серию статей «В сербских окопах». Осенью 1915 г. Язвицкий вернулся в Россию и после революции 1917 г. служил в Красной Армии.В 1920-х гг. отошёл от революционной деятельности и посвятил себя науке и литературе. Работал в наркоме просвещения, издавал научно-популярные брошюры, работал над историческими романами. Во время Великой Отечественной войны служил начальником ПВО одной из зон в Москве, начал писать роман-эпопею «Иван III – государь всея Руси», который частями был издан в 1946–1955 гг. Автор исторических романов, фантастических повестей и рассказов.Умер в Москве. За два года до смерти был награждён орденом Трудового Красного Знамени.