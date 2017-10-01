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УДАЛОВ Владимир Ильич
УДАЛОВ Владимир Ильич (1950 – 2012) – журналист, поэт, прозаик, издатель.
Родился в селе Шумейка Энгельсского района Саратовской области. Учился заочно в Саратовском государственном университете им. Н.Г.Чернышевского на филологическом факультете.
Работал корреспондентом дивизионной газеты в Группе советских войск в Германии. Был утверждён участником Рижского всеармейского семинара молодых писателей, пишущих на военные темы.
Был редактором энгельсских газет «Строитель», «Творчество», «Энгельсский химик», возглавлял областные издания: газету «Заволжье» и альманах «А вы читали?», являлся членом редколлегии областного литературного альманаха «Плёс». Работал заведующим сектором в литературном отделе управления культуры администрации Энгельсского муниципального района.
Автор одиннадцати книг поэзии и прозы, редактор и издатель более двухсот книг энгельсских и саратовских литераторов, историков, краеведов и композиторов. На его стихи написано более пятидесяти песен.
Награждён грамотами центрального правления Союза журналистов России, министерства культуры Саратовской области, медалью в ознаменование полёта в космос Ю.А.Гагарина администрации Энгельсского муниципального района.
Член Союза журналистов и Союза писателей России.