ЧУПРИН Константин Владимирович Актуально » Летопись — 10-октября-2017 — прочитано 17 раз ЧУПРИН Константин Владимирович – журналист и специалист в области PR/GR-деятельности (специализация – связи с общественностью в атомной отрасли).

Родился в 1960 г. в столице Азербайджана Баку. После окончания Азербайджанского института нефти и химии работал в научно-исследовательском учреждении, учился в аспирантуре, служил офицером в Вооруженных Силах.

Публиковаться начал в газете Каспийской военной флотилии «Каспиец», дайджесте «Советский флот» и в республиканских газетах «Бакинский рабочий» и др. в качестве внештатного корреспондента отдела военно-политической и правовой информации государственного информационного агентства Азербайджанской ССР «Азеринформ».

С 1993 г. живёт в Балакове. Здесь работал в редакциях газет «Огни Балакова» (корреспондентом, ответственным секретарем и заместителем редактора), «Наше время в наших делах» (главным редактором), «Шмель» (заместителем главного редактора). Сегодня работает на Балаковской АЭС (главным редактором объединённой редакции газеты, радио и телевидения, заместителем начальника отдела информации, затем ведущим специалистом). Балаковским читателям известен под псевдонимами В. Витема, Альгиз Тейваз, Д. Тахмасиб, К. Степной и др.

Публиковался и публикуется в общероссийских газетах («Независимая газета», «Независимое военное обозрение», «Новая газета», «Военно-промышленный курьер», «Аргументы недели», «Страна Росатом»), русскоязычном журнале «Партнёр» (Германия), журнале «Росэнергоатом», газетах города Балаково («Огни Балакова», «Наше время в наших делах», «Балаковские вести», «Свободная газета», «Круг», «Балаково сегодня»), газетах Саратовской области («Земское обозрение», «Аргументы и факты» - Саратов», «Комсомольская правда» - Саратов», «Московский комсомолец» в Саратове»), журналах «Промышленность Поволжья» (город Саратов) и «Шмель» (город Балаково).

Является автором книг «Советская военная авиация, краткий справочник», «Военная мощь Поднебесной (вооруженные силы КНР). Справочник», «Вооруженные силы стран СНГ и Балтии. Справочник», «Последняя крепость Сталина. Военные секреты Северной Кореи» и соавтором книги «Балаковская АЭС: четверть атомного века». Эти книги на момент выхода в свет аналогов в специализированной военной литературе на русском языке не имели.

Член Союза журналистов России.

– журналист и специалист в области PR/GR-деятельности (специализация – связи с общественностью в атомной отрасли).Родился в 1960 г. в столице Азербайджана Баку. После окончания Азербайджанского института нефти и химии работал в научно-исследовательском учреждении, учился в аспирантуре, служил офицером в Вооруженных Силах.Публиковаться начал в газете Каспийской военной флотилии «Каспиец», дайджесте «Советский флот» и в республиканских газетах «Бакинский рабочий» и др. в качестве внештатного корреспондента отдела военно-политической и правовой информации государственного информационного агентства Азербайджанской ССР «Азеринформ».С 1993 г. живёт в Балакове. Здесь работал в редакциях газет «Огни Балакова» (корреспондентом, ответственным секретарем и заместителем редактора), «Наше время в наших делах» (главным редактором), «Шмель» (заместителем главного редактора). Сегодня работает на Балаковской АЭС (главным редактором объединённой редакции газеты, радио и телевидения, заместителем начальника отдела информации, затем ведущим специалистом). Балаковским читателям известен под псевдонимами В. Витема, Альгиз Тейваз, Д. Тахмасиб, К. Степной и др.Публиковался и публикуется в общероссийских газетах («Независимая газета», «Независимое военное обозрение», «Новая газета», «Военно-промышленный курьер», «Аргументы недели», «Страна Росатом»), русскоязычном журнале «Партнёр» (Германия), журнале «Росэнергоатом», газетах города Балаково («Огни Балакова», «Наше время в наших делах», «Балаковские вести», «Свободная газета», «Круг», «Балаково сегодня»), газетах Саратовской области («Земское обозрение», «Аргументы и факты» - Саратов», «Комсомольская правда» - Саратов», «Московский комсомолец» в Саратове»), журналах «Промышленность Поволжья» (город Саратов) и «Шмель» (город Балаково).Является автором книг «Советская военная авиация, краткий справочник», «Военная мощь Поднебесной (вооруженные силы КНР). Справочник», «Вооруженные силы стран СНГ и Балтии. Справочник», «Последняя крепость Сталина. Военные секреты Северной Кореи» и соавтором книги «Балаковская АЭС: четверть атомного века». Эти книги на момент выхода в свет аналогов в специализированной военной литературе на русском языке не имели.Член Союза журналистов России.