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Рязанова Екатерина Михайловна
Рязанова Екатерина Михайловна (6 февраля 1915 г. – 14 октября 2002 г.) – писатель.
Родилась в Москве. По окончании ФЗУ (школа фабрично-заводского ученичества) при Казанской железной дороге получила специальность слесаря-электрика и работала в депо при Казанской железной дороге, а затем на Сокольническом вагоноремонтном заводе. В 1939 г. Московский историко-философско-литературный институт и стала преподавателем истории одной из средних школ Москвы. После войны Рязанова сначала работала литредактором в издательстве иностранной литературы, а затем заведующей отделом хурнала «Советская женщина». В 1948 г. в журнале «Работница» публикуется её первый рассказ.
В 1950 г. Рязанова с семьёй переезжает в Саратов. Здесь она некотоое время работала корреспондентом областной газеты «Коммунист». Журналистский опыт очень пригодился ей в писательской деятельсности. В Саратове вышли ее первые сборники рассказов и первые повести, напечатаны яркие очерки по остросовременным вопросам.
В 1955–1958 гг. Рязанова редактирует детский сборник «Огоньки» в областном издательстве, затем избирается членом редакционной коллегии литературного журнала «Волга». В течение нескольких она
является уполномоченным Литературного фонда СССР по Саратовской области, а затем становится ответственным секретарём Саратовской писательской организации.
За активную литературную и общественную деятельность Рязанова неоднократно награждалась Почётными грамотами. В 1960 г. награждена орденом «Знак Почёта».