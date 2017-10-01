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РЯЗАНОВ Владимир Васильевич
РЯЗАНОВ Владимир Васильевич – журналист.
Родился в 1946 г. в пос. Шиханы Вольского района Саратовской области. Окончил Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского.
Работал в Саратовском областном комитете по телевидению и радиовещанию в редакциях информации, пропаганды, народного хозяйства, в главной редакции передач на Центральное телевидение СССР и Всесоюзное радио. В разные годы занимал должности корреспондента, старшего редактора, заместителя главного редактора. Работал собственным корреспондентом Государственного комитета по телевидению и радиовещанию СССР по Саратовской области, собственным корреспондентом Всесоюзной государственной телерадиокомпании «Останкино» по Саратовской области, специальным корреспондентом на Кавказе в Нагорно-Карабахской автономной области и в зоне землетрясения в Армении, на Саратовском электроагрегатном производственном объединении в должности заместителя генерального директора. Был заместителем главного редактора областной газеты «Саратовские вести», пресс-секретарём в ЗАО «Экономбанк», корреспондентом в Приволжском представительстве «Российской Газеты» в г. Саратове.
Награждён бронзовой медалью ВДНХ СССР, знаком «Отличник телевидения и радио».
В 1989 г. избирался депутатом Саратовского городского совета народных депутатов. Член Союза журналистов России, председатель Большого жюри Саратовского регионального отделения Союза журналистов России.