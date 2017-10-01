|
Союз журналистов России
Университетская 45/51, Тел.: 39-20-54, E-mail: zlatln@mail.ru
|
Популярные новости:
Партнеры:RUJ.ru - союз журналистов России
Journalist-virt.ru - журнал "Журналист"
JourMedia.ru - журнал "Журналистика и медиарынок"
Neodin64.ru - "Ты не один"
YoJo.ru - информационный портал для молодых журналистов
SchoolYJSaratov.ru - школа юного журналиста
Конкурсы:
24-мая-2017 — прочитано 352 разФонд Андрея Первозванного, Всероссийская программа «Святость материнства» при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и фонда целевого капитала «Истоки»проводят Всероссийский Подробнее...
|
РОГОЖИН Вадим Владимирович
РОГОЖИН Вадим Владимирович – журналист.
Родился в 1970 г. в Саратове. Закончил филологический факультет Саратовского государственного университета.
Работал корреспондентом газет «Позиция», «Бизнес-новости», «Новости экономики и политики», «Саратовские вести», главным редактором газеты «Финансовый мир» (г. Саратов), заместителем главного редактора газеты «Земское обозрение», редактором политико-экономического блока газеты «Московский комсомолец в Саратове», главным редактором газет «Новые времена» в Саратове», «Саратовский взгляд», медиа-холдинга «Взгляд». С сентября 2009 г. – главный редактор интернет-газеты «Четвертая власть» и газеты «Резонанс», с 2014 г. – главным редактор интернет-газеты «Колокол России».
Награжден Почётным знаком Союза журналистов России «За заслуги перед профессиональным сообществом».
Член Союза журналистов России. Депутат Саратовской областной Думы 6-го созыва (с 2017 г.)