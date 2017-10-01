РОГОЖИН Вадим Владимирович Актуально » Летопись — 6-октября-2017 — прочитано 27 раз РОГОЖИН Вадим Владимирович – журналист.

Родился в 1970 г. в Саратове. Закончил филологический факультет Саратовского государственного университета.

Работал корреспондентом газет «Позиция», «Бизнес-новости», «Новости экономики и политики», «Саратовские вести», главным редактором газеты «Финансовый мир» (г. Саратов), заместителем главного редактора газеты «Земское обозрение», редактором политико-экономического блока газеты «Московский комсомолец в Саратове», главным редактором газет «Новые времена» в Саратове», «Саратовский взгляд», медиа-холдинга «Взгляд». С сентября 2009 г. – главный редактор интернет-газеты «Четвертая власть» и газеты «Резонанс», с 2014 г. – главным редактор интернет-газеты «Колокол России».

Награжден Почётным знаком Союза журналистов России «За заслуги перед профессиональным сообществом».

Член Союза журналистов России. Депутат Саратовской областной Думы 6-го созыва (с 2017 г.)



– журналист.Родился в 1970 г. в Саратове. Закончил филологический факультет Саратовского государственного университета.Работал корреспондентом газет «Позиция», «Бизнес-новости», «Новости экономики и политики», «Саратовские вести», главным редактором газеты «Финансовый мир» (г. Саратов), заместителем главного редактора газеты «Земское обозрение», редактором политико-экономического блока газеты «Московский комсомолец в Саратове», главным редактором газет «Новые времена» в Саратове», «Саратовский взгляд», медиа-холдинга «Взгляд». С сентября 2009 г. – главный редактор интернет-газеты «Четвертая власть» и газеты «Резонанс», с 2014 г. – главным редактор интернет-газеты «Колокол России».Награжден Почётным знаком Союза журналистов России «За заслуги перед профессиональным сообществом».Член Союза журналистов России. Депутат Саратовской областной Думы 6-го созыва (с 2017 г.)